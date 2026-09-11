New Fortress achève sa restructuration et réduit sa dette à 700 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine de gaz naturel liquéfié New Fortress Energy NFE.O a annoncé vendredi avoir mené à bien son plan de restructuration, ramenant ainsi sa dette de 5,7 milliards de dollars à 700 millions de dollars.

La société a obtenu en juin les autorisations du Royaume-Uni et des États-Unis, couronnant ainsi des années d’efforts visant à réorganiser ses dettes croissantes alors qu’elle était confrontée à une grave crise de liquidités.

Voici plus de détails:

* Ses activités et opérations brésiliennes ont été scindées pour créer deux entreprises distinctes et autonomes, BrazilCo et New NFE, a indiqué New Fortress.

* La société a indiqué que cette opération avait permis d’effacer près de 5,7 milliards de dollars de dette envers des tiers, ajoutant qu’elle avait reçu la totalité du capital de BrazilCo.

* Elle a également reçu les actions privilégiées de New NFE, assorties d’une préférence de liquidation de 2,45 milliards de dollars, 65 % des actions ordinaires et près de 571,3 millions de dollars de ses prêts à terme. New NFE a par ailleurs levé 136,5 millions de dollars de nouveaux financements.

* "La société est désormais beaucoup plus simple et rationalisée", a déclaré son directeur général, Wes Edens, ajoutant qu’à présent "la société détient un portefeuille d’actifs stratégiques dans les secteurs du GNL et de l’électricité, comprenant notamment un portefeuille de GNL important et en pleine croissance, des activités de terminaux et de logistique au Mexique et à Porto Rico, ainsi qu’un portefeuille de centrales électriques et de turbines d’une puissance totale de 735 mégawatts".

* En mars, la société a annoncé qu’elle allait scinder ses activités brésiliennes pour en faire une société autonome, dans le cadre d’un accord de restructuration plus large conclu avec ses créanciers et visant à réduire sa dette.

* New Fortress a commencé à explorer différentes options, notamment l’arrivée de partenaires stratégiques en 2024, la vente d’actifs après avoir reporté les dividendes versés aux actionnaires afin de préserver la trésorerie, et la conclusion d’un accord avec les détenteurs d’obligations pour repousser les échéances.