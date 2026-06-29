NeuroSense en hausse alors qu'un médicament contre les maladies neurologiques s'avère prometteur dans le cadre d'une étude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juin - ** Les actions cotées aux États-Unis de la société israélienne de développement de médicaments NeuroSense Therapeutics NRSN.O ont progressé de 6,3% pour atteindre 80 cents

** NRSN indique que son médicament expérimental oral PrimeC, destiné au traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), a montré une réduction statistiquement significative du TDP-43 par rapport au placebo, atteignant ainsi l’objectif principal d’une étude de phase intermédiaire

** La SLA est une maladie neurologique mortelle qui entraîne une faiblesse musculaire progressive et une paralysie; la TDP-43 est une protéine associée à la maladie que l'on retrouve dans la plupart des cas de SLA

** PrimeC est composé d’une association à dose fixe de deux médicaments approuvés par la FDA, la ciprofloxacine et le célécoxib - NRSN

** La société indique que ces résultats s’appuient sur des données antérieures montrant un ralentissement de la progression de la maladie, un bénéfice en termes de survie et l’absence de nouveaux problèmes de sécurité

** La société indique avoir obtenu l’autorisation de la FDA pour lancer une étude mondiale de phase avancée sur la SLA et prévoit de recruter environ 300 patients, principalement aux États-Unis

** Compte tenu de l'évolution de la séance, NRSN affiche une hausse de 16,4% depuis le début de l'année