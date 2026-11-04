Neurones relève son objectif de résultat opérationnel pour 2026

Dans un marché français en faible progression, Neurones a poursuivi sa dynamique au 3e trimestre, dans la continuité du début de l'année et en accélération par rapport à l'année précédente. Sur cette période, le chiffre d'affaires a progressé de 7,1% en organique à 222,6 millions d'euros.

La croissance organique dépasse 10% dans les domaines suivants : data & IA, projets digitaux, gestion des services IT, Business Process Management et formation.

Sur ce 3e trimestre, le taux de résultat opérationnel s'élève à 10,8% du chiffre d'affaires, en hausse par rapport à celui du 1er semestre (8,7%). Sur les neuf premiers mois, il atteint 9,4%.

Compte tenu de l'amélioration constatée au 3e trimestre, le groupe relève son objectif de résultat opérationnel à plus de 9% sur l'ensemble de l'exercice 2026 contre une estimation d'environ 9% précédemment. Le spécialiste du conseil en management confirme par ailleurs sa prévision d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 900 MEUR.