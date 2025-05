Neurones en croissance organique de 3,9% au premier trimestre

(AOF) - Neurones a dévoilé son chiffre d'affaires du premier trimestre, ressortant en croissance organique de 3,9% à 214,1 millions d'euros. Le groupe de conseil en management et de services numériques a été soutenu par le cloud, le digital et la data. Côté perspectives, Neurones, compte tenu d’une visibilité limitée, prévoit de réaliser un chiffre d’affaires dans une fourchette de 840 à 850 millions d'euros et un résultat opérationnel compris entre 8,5% et 9%. "Ces prévisions pourront être affinées lors de la publication du chiffre d’affaires du premier semestre (10 septembre)", précise l'entreprise.

