Neurones dévoile une belle croissance

Le groupe de services numériques a confirmé la solide orientation de ses activités en publiant un chiffre d'affaires semestriel en hausse marquée, porté par une dynamique organique particulièrement soutenue au deuxième trimestre et une amélioration sensible de sa rentabilité opérationnelle.

Au premier semestre 2026, Neurones a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 454,8 millions d'euros, s'inscrivant en progression de 7,2% en données publiées et de 6,9% en croissance organique par rapport au premier semestre 2025 (424,3 millions d'euros).

Cette performance a notamment reposé sur l'accélération enregistrée au deuxième trimestre 2026 où les revenus sont passés de 210,2 à 227,1 millions d'euros.

Les métiers de la Data, les projets Digitaux, l'ITSM (ServiceNow) et le Business Process Management ont figuré parmi les principaux moteurs de cette expansion. Par ailleurs, le groupe souligne la poursuite active du déploiement de l'intelligence artificielle agentique, tant dans l'optimisation de ses opérations internes que chez ses clients (développement d'agents intelligents, plateformes dédiées et exploitation récurrente).

Au niveau de la rentabilité, le résultat opérationnel semestriel est ressorti à 8,7% du chiffre d'affaires, en nette amélioration par rapport au premier semestre où il était à 7,8%.

Le groupe s'est ainsi permis d'ajuster à la hausse sa feuille de route pou l'ensemble de l'exercice. Le chiffre d'affaires annuel est désormais attendu supérieur à 900 millions d'euros, contre "autour de 900 millions d'euros" auparavant. Le résultat opérationnel est toujours attendu à environ 9%.