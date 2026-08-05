Le feu de forêt dans la Drôme "stable" mais "pas fixé"

Feu de forêt dans la Drôme: situation stable, deux pompiers blessés dans un accident ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Le feu de forêt débuté lundi dans le massif du Claps, près de Bellegarde-en-Diois dans la Drôme, est "stable" à 240 hectares brûlés bien qu'il ne soit "pas encore fixé", indiquent mercredi en fin de journée les pompiers.

"Son évolution est très limitée grâce à l'engagement continu des secours", qui "espèrent circonscrire le feu dans les prochaines heures", si les conditions sont favorables, a indiqué le lieutenant-colonel Jean-Pierre Lamade du SDIS 26, lors d'un point à 17H30.

La surface brûlée est demeurée à 240 hectares.

Au total, 369 sapeurs-pompiers restent engagés contre 380 au plus fort de la journée, a encore indiqué le lieutenant-colonel Jean-Pierre Lamade, ajoutant que le dispositif sera "pleinement mobilisé cette nuit" de mercredi à jeudi.

Côté aérien, un hélicoptère Puma, deux hélicoptères bombardiers d'eau de type Écureuil et un avion bombardier d'eau Dash "ont joué un rôle déterminant", a-t-il ajouté.

En appui également, des bulldozers ont continué à créer des pistes d'accès indispensables à la progression des équipes, selon la même source.

Des habitants évacués du hameau de Beaumont avaient pu retourner chez eux mercredi matin.

Cet incendie survient après celui du massif du Justin, à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest du massif du Claps, qui avait parcouru en juillet près de 4.400 hectares de végétation dans une zone montagneuse au-dessus de Die. Plus d'un millier de personnes de hameaux, colonies de vacances et d'un camping avaient été évacuées par précaution.