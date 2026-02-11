 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Neurones dépasse son objectif de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 17:53

Neurones a conclu l'exercice 2025 avec des revenus qui ressortent à 857,2 millions d'euros, en croissance de 5,8%, ou de 5,1% en organique. Sur le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,5%, ou 6,2% en organique, à 225 millions d'euros.

Le spécialiste du conseil et des services numériques, qui accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux a ainsi dépassé son objectifs.

La société précise que sa croissance a été portée par les projets digitaux et data (progression à deux chiffres), tandis que les activités liées à l'IA confirment une accélération prometteuse.

Le résultat opérationnel, actuellement en cours d'audit, s'est nettement amélioré, passant de 7,8% au premier semestre, à 9,8% au second semestre. Sur l'ensemble de l'exercice, il devrait s'élever à 8,8%, un niveau qui dépasse les dernières estimations communiquées. Les résultats annuels définitifs seront dévoilés le 11 mars après la clôture des marchés.

Au niveau des perspectives, le marché devrait être plus porteur, mais les prévisions seront dévoilées lors de la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre.

Valeurs associées

NEURONES
36,4000 EUR Euronext Paris -7,02%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank