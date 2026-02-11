Neurones dépasse son objectif de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 17:53
Le spécialiste du conseil et des services numériques, qui accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux a ainsi dépassé son objectifs.
La société précise que sa croissance a été portée par les projets digitaux et data (progression à deux chiffres), tandis que les activités liées à l'IA confirment une accélération prometteuse.
Le résultat opérationnel, actuellement en cours d'audit, s'est nettement amélioré, passant de 7,8% au premier semestre, à 9,8% au second semestre. Sur l'ensemble de l'exercice, il devrait s'élever à 8,8%, un niveau qui dépasse les dernières estimations communiquées. Les résultats annuels définitifs seront dévoilés le 11 mars après la clôture des marchés.
Au niveau des perspectives, le marché devrait être plus porteur, mais les prévisions seront dévoilées lors de la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre.
Valeurs associées
|36,4000 EUR
|Euronext Paris
|-7,02%
A lire aussi
-
Six mois après avoir recueilli plus de deux millions de signatures, la pétition contre la loi Duplomb a été discutée mercredi à l'Assemblée lors d'un débat inédit, mais sans vote, qui n'a pas permis de réconcilier deux camps frontalement opposés sur la question ... Lire la suite
-
La Cour des comptes, où la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin vient d'être nommée première présidente, est une institution plus que bicentenaire aux missions reconnues et progressivement élargies, même si elle n'échappe pas à certaines critiques, ... Lire la suite
-
Des chiens-robots vont prêter main-forte à la police mexicaine pendant la Coupe du monde de football, ont annoncé lundi les autorités de Guadalupe, une ville du nord-est abritant un des stades du Mondial-2026.
-
Le procès en appel de Marine Le Pen s'est achevé ce mercredi à Paris. Mais la cheffe de file du Rassemblement national va devoir attendre jusqu'au 7 juillet pour connaître la décision de la cour d'appel, et pour savoir si elle pourra ou non se présenter à l'élection ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer