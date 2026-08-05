NEURONES : + 8 % de croissance organique au 2e trimestre 2026

+ 8 % de croissance organique au 2e trimestre 2026





C.A. (en millions d’euros) / 2025 / 2026 / croissance / dont organique

1er trimestre / 214,1 / 227,7 / + 6,3% / + 5,6%

2e trimestre / 210,2 / 227,1 / + 8,0% / + 8,0%

Total 1er semestre / 424,3 / 454,8 / + 7,2% / + 6,9%



Réalisations



La croissance organique du deuxième trimestre accélère pour atteindre 8%.



Les progressions les plus marquées concernent les activités Data, les projets Digitaux, les missions d’ITSM (ServiceNow), ainsi que le Business Process Management. Parallèlement, le déploiement de l’Intelligence Artificielle agentique se poursuit, tant au travers de projets réalisés pour les clients (plateformes agentiques, développement d’agents, déploiement et exploitation récurrente), que dans l’optimisation des processus internes.



Le résultat opérationnel (*) du semestre s’établit à 8,7% du chiffre d’affaires, en nette progression par rapport au 1er semestre 2025 (7,8%).



Perspectives



Pour l’ensemble de l’année, NEURONES rehausse sa prévision de chiffre d’affaires qui sera supérieur à 900 M€ et confirme un résultat opérationnel d’environ 9%.



(*) non audité et après 0,5% de charges liées aux actions gratuites.