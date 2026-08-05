 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

NEURONES : + 8 % de croissance organique au 2e trimestre 2026
information fournie par Boursorama CP 05/08/2026 à 17:40
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

+ 8 % de croissance organique au 2e trimestre 2026


C.A. (en millions d’euros) / 2025 / 2026 / croissance / dont organique
1er trimestre / 214,1 / 227,7 / + 6,3% / + 5,6%
2e trimestre / 210,2 / 227,1 / + 8,0% / + 8,0%
Total 1er semestre / 424,3 / 454,8 / + 7,2% / + 6,9%

Réalisations

La croissance organique du deuxième trimestre accélère pour atteindre 8%.

Les progressions les plus marquées concernent les activités Data, les projets Digitaux, les missions d’ITSM (ServiceNow), ainsi que le Business Process Management. Parallèlement, le déploiement de l’Intelligence Artificielle agentique se poursuit, tant au travers de projets réalisés pour les clients (plateformes agentiques, développement d’agents, déploiement et exploitation récurrente), que dans l’optimisation des processus internes.

Le résultat opérationnel (*) du semestre s’établit à 8,7% du chiffre d’affaires, en nette progression par rapport au 1er semestre 2025 (7,8%).

Perspectives

Pour l’ensemble de l’année, NEURONES rehausse sa prévision de chiffre d’affaires qui sera supérieur à 900 M€ et confirme un résultat opérationnel d’environ 9%.

(*) non audité et après 0,5% de charges liées aux actions gratuites.

Valeurs associées

NEURONES
39,1500 EUR Euronext Paris +0,90%

1 commentaire

  • 17:58

    FELL GOOD
    c'est parfait de la renaissance

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le candidat à la présidentielle et patron de Renaissance Gabriel Attal visite le salon Eurosatory, le 16 juin 2026 à Villepinte, près de Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Présidentielle : Attal à son tour visé par "une ingérence en provenance de Russie"
    information fournie par AFP 05.08.2026 19:03 

    Le candidat à la présidentielle et patron de Renaissance Gabriel Attal a été visé à son tour par "une ingérence en provenance de Russie", cherchant à le déstabiliser à huit mois du premier tour de scrutin, a fait savoir mercredi son entourage à l'AFP. "Nous avons ... Lire la suite

  • Une personne fait du vélo près de la Bourse de Milan (marché boursier italien)
    L'Europe finit en ordre dispersé, prudente face aux avancées en Iran
    information fournie par Reuters 05.08.2026 18:44 

    par Coralie Lamarque Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi, l'attente de nouvelles avancées au Moyen-Orient ainsi ‌que les inquiétudes concernant le rallye technologique avec les résultats de SpaceX et AMD appelant à la prudence. À Paris, ... Lire la suite

  • Le CAC 40 en hausse de près de 3% mercredi 6 mai ( AFP / Eric PIERMONT )
    Les Bourses mondiales entre records et attentisme
    information fournie par AFP 05.08.2026 18:42 

    Les Bourses mondiales continuent de battre quelques records mercredi dans l'espoir d'un énième accord Iran/Etats-Unis pour la réouverture du détroit d'Ormuz. En Europe à la clôture, Paris (+0,03% à 8.669,30 points) a amélioré son record de la veille tout comme ... Lire la suite

  • Feu de forêt dans la Drôme: situation stable, deux pompiers blessés dans un accident ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Le feu de forêt dans la Drôme "stable" mais "pas fixé"
    information fournie par AFP 05.08.2026 18:39 

    Le feu de forêt débuté lundi dans le massif du Claps, près de Bellegarde-en-Diois dans la Drôme, est "stable" à 240 hectares brûlés bien qu'il ne soit "pas encore fixé", indiquent mercredi en fin de journée les pompiers. "Son évolution est très limitée grâce à ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 669,3 +0,03%
VUSION
133 +4,72%
HAFFNER ENERGY
0,42 -5,19%
2CRSI
27,6 +8,07%
Pétrole Brent
79,06 +0,48%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank