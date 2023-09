NEURONES : 8,1% de résultat net au 1er semestre 2023

Comptes au 30 juin (audités et en M€) / S1 2022 / 2022 / S1 2023

Chiffre d’affaires / 327,1 / 665,4 / 368,7

Résultat opérationnel d’activité * / 38,4 (11,7%) / 77 (11,6%) / 41,8 (11,3%)

Résultat opérationnel / 37 (11,3%) / 72,9 (11%) / 39,5 (10,7%)

Produits financiers nets / (0,3) / 0 / 1,9

Impôt sur les résultats / (10,9) / (21,1) / (11,4)

Résultat net après impôt / 25,8 (7,9%) / 51,8 (7,8%) / 30 (8,1%)

dont part du groupe / 22,1 / 44,3 / 25,4

Effectif fin de période / 6 047 / 6 406 / 6 580



* avant coût des actions gratuites.



Réalisations



A l’issue du 1er semestre et après audit :

- le résultat opérationnel est confirmé à 10,7% du chiffre d’affaires ;

- à 30 M€, le résultat net progresse fortement (+ 16,3%) ;

- la trésorerie nette (hors dettes de loyers IFRS 16) est en hausse significative (261,3 M€ vs 232,2 M€ un an plus tôt).



Perspectives



NEURONES confirme ses prévisions pour l’ensemble de l’année :

- chiffre d’affaires supérieur à 730 M€,

- résultat opérationnel de l’ordre de 10%.