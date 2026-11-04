NEURONES : + 7,1% de croissance organique au 3e trimestre 2026

(non audités, en millions d’euros) / 2025 / 2026 / croissance / dont organique

Chiffre d’affaires 3e trimestre / 207,9 / 222,6 / + 7,1% / + 7,1%

Cumul à fin septembre 632,2 / 677,4 / + 7,1% / + 6,9%



Réalisations



Dans un marché français en faible progression, NEURONES a poursuivi sa dynamique au 3e trimestre, dans la continuité du début de l’année et en accélération par rapport à l’année précédente.



La croissance organique dépasse 10% dans les domaines suivants : data & IA, projets digitaux, gestion des services IT, Business Process Management et formation.



Le turn-over reste, quant à lui, stable à un niveau bas.



Au troisième trimestre, le taux de résultat opérationnel s’élève à 10,8% * du chiffre d’affaires, en nette hausse par rapport à celui du premier semestre (8,7%). Sur les neuf premiers mois, il atteint 9,4% *.



Le 8 octobre, NEURONES a procédé à l’annulation de ses 486 261 actions auto-détenues (2% du capital).



Perspectives



Compte tenu de l’amélioration constatée au 3e trimestre, le groupe relève son objectif de résultat opérationnel à plus de 9% sur l’ensemble de l’exercice (et confirme par ailleurs sa prévision d’un chiffre d’affaires annuel supérieur à 900 M€).