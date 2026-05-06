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NEURONES : + 5,6% de croissance organique au 1er trimestre 2026
information fournie par Boursorama CP 06/05/2026 à 17:40

(en millions d’euros) / T1 2025 / T1 2026 / Croissance / dont organique
Chiffre d’affaires / 214,1 / 227,7 / + 6,3% / + 5,6%

Réalisations

Soutenue par le Cloud, les projets digitaux, SAP, la Data & l’IA, la croissance organique du groupe atteint + 5,6% sur les trois premiers mois de l’année.

Le résultat opérationnel (*) s’élève à 9% du chiffre d’affaires, en progression par rapport aux 8,2% enregistrés sur la même période en 2025.

Au regard du Document d’Enregistrement Universel 2025 (disponible sur www.neurones.net - Investisseurs), la situation financière n’a pas connu d’évolution notable.

Pour rappel, entre le 12 mars et le 20 avril 2026, la société a procédé au rachat de ses propres titres et détient à ce jour 383 448 actions, représentant 1,58% de son capital.

Perspectives

Hors impact des incertitudes économiques liées à la situation internationale, NEURONES anticipe pour l’exercice 2026 :
- un chiffre d’affaires autour de 900 M€,
- un résultat opérationnel d’environ 9%.

(*) non audité et après 0,5 % de charges liées aux actions gratuites.

Valeurs associées

NEURONES
37,000 EUR Euronext Paris -2,12%

1 commentaire

  • 06 mai 17:54

    bien bon rapport

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