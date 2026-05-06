NEURONES : + 5,6% de croissance organique au 1er trimestre 2026

(en millions d’euros) / T1 2025 / T1 2026 / Croissance / dont organique

Chiffre d’affaires / 214,1 / 227,7 / + 6,3% / + 5,6%



Réalisations



Soutenue par le Cloud, les projets digitaux, SAP, la Data & l’IA, la croissance organique du groupe atteint + 5,6% sur les trois premiers mois de l’année.



Le résultat opérationnel (*) s’élève à 9% du chiffre d’affaires, en progression par rapport aux 8,2% enregistrés sur la même période en 2025.



Au regard du Document d’Enregistrement Universel 2025 (disponible sur www.neurones.net - Investisseurs), la situation financière n’a pas connu d’évolution notable.



Pour rappel, entre le 12 mars et le 20 avril 2026, la société a procédé au rachat de ses propres titres et détient à ce jour 383 448 actions, représentant 1,58% de son capital.



Perspectives



Hors impact des incertitudes économiques liées à la situation internationale, NEURONES anticipe pour l’exercice 2026 :

- un chiffre d’affaires autour de 900 M€,

- un résultat opérationnel d’environ 9%.



(*) non audité et après 0,5 % de charges liées aux actions gratuites.