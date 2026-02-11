NEURONES : + 5,1% de croissance organique en 2025

(en cours d’audit, en M€) / 2024 / 2025 / Croissance / dont organique

Chiffre d’affaires 4e trimestre / 211,3 / 225 / + 6,5% / + 6,2%

Chiffre d’affaires annuel / 810,4 / 857,2 / + 5,8% / + 5,1%



Réalisations



NEURONES clôture l’exercice avec un chiffre d’affaires annuel de 857,2 M€, dépassant ainsi ses anticipations.



La croissance est portée par les projets digitaux et data (progression à deux chiffres), tandis que les activités liées à l’IA confirment une accélération prometteuse.



Avec sa structure décentralisée et réactive, le groupe a tiré parti d’un environnement devenu plus favorable en fin d’année.



Le résultat opérationnel s’est ainsi nettement amélioré, passant de 7,8% (au 1er semestre) à 9,8%* (au 2e semestre). Sur l’ensemble de l’exercice, il s’élève à 8,8%*, un niveau qui dépasse les dernières estimations communiquées.



Pour accompagner cette dynamique, l’effectif moyen a progressé de 280 personnes en 2025.



Les résultats annuels définitifs complets seront publiés le mercredi 11 mars 2026, après la clôture des marchés.



Perspectives



Dans un marché qui devrait être plus porteur, les prévisions pour l’année en cours seront annoncées, comme à l’accoutumée, lors de la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre.



* en cours d’audit.