NEURONES : + 14,7% de croissance organique au 3e trimestre 2022

(non audités, en millions d’euros) / 2021 / 2022 / croissance / dont organique

Chiffre d’affaires 3e trimestre / 137,7 / 158,9 / + 15,4% / + 14,7%

Cumul à fin septembre / 427 / 486 / + 13,8% / + 13,2%



Réalisations



Au cours du 3e trimestre, portée par une demande soutenue, l’activité a connu une croissance organique de + 14,7% en accélération continue depuis le début de l’année (T1 : + 12,2%, T2 : + 12,8%).



En cumul sur neuf mois, le taux de résultat opérationnel * s’établit à 11,3% du chiffre d’affaires (pour 10,7% sur la même période en 2021).



Perspectives



Compte-tenu de la poursuite de la dynamique des services liés au Digital et au Cloud, les prévisions pour l’ensemble de l’année 2022 sont à nouveau rehaussées :

- chiffre d’affaires de 650 M€,

- résultat opérationnel de l’ordre de 11%.



* non audité et après 0,5% de charges liées aux actions gratuites.