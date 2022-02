NEURONES : + 10,6% de croissance en 2021

(non audités, en millions d’euros) / 2020 / 2021 / Croissance / dont organique

Chiffre d’affaires / 524,5 / 579,9 / + 10,6% / + 10,1%



Réalisations



Les dernières prévisions pour l’année ont été dépassées, tant en termes d’activité que de résultat opérationnel.



L’augmentation du chiffre d’affaires est la suivante :

- croissance interne à deux chiffres (+ 10,1%) après une année 2020 elle-même en progression organique ;

- sur les trois derniers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires s’est accru de + 7,9 %, en prolongement du trimestre précédent (+ 7,2 %).



En 2021, les pôles Applicatifs et Conseil ont tiré la croissance, en particulier le digital et l’UX / UI. Dans les services d’Infrastructures, la migration vers les différentes architectures cloud et la cybersécurité sont toujours aussi porteuses.



A 61,6 M€ *, le résultat opérationnel est en forte croissance de + 18,7%. En taux, il s’établit au niveau record de 10,6% du chiffre d’affaires.



La trésorerie nette ** est de 264,6 M€ * à la clôture.



Les résultats annuels définitifs complets seront publiés le mercredi 9 mars 2022 après Bourse.



Perspectives



Les prévisions 2022 seront annoncées, comme à l’accoutumée, en même temps que la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre.



* en cours d’audit. ** hors dettes de loyers IFRS16.