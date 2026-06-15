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Neumora Therapeutics abandonne un médicament contre la dépression après deux échecs lors d'essais cliniques de phase avancée
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 14:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions à partir du deuxième paragraphe)

Neumora Therapeutics NMRA.O a annoncé lundi qu'elle allait mettre fin au développement de son médicament contre la dépression après que deux essais cliniques de phase avancée n'aient pas atteint leurs principaux objectifs.

La société testait le médicament, le navacaprant, chez des patients souffrant de trouble dépressif majeur.

Neumora a également annoncé qu'elle allait réduire ses effectifs d'environ 35 % afin de réduire ses coûts, ce qui devrait lui permettre de réaliser des économies annuelles d'environ 10 millions de dollars. La société prévoit des coûts de restructuration ponctuels d'environ 2 millions de dollars.

La cotation de ses actions a été suspendue avant l'ouverture du marché.

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