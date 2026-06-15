 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Neumora abandonne le développement d'un médicament contre la dépression après plusieurs échecs cliniques
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 15:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur l'évolution du cours de l'action, avec ajout de détails et de contexte tout au long du texte)

Neumora Therapeutics NMRA.O met fin au développement de son médicament expérimental contre la dépression après avoir échoué à atteindre les principaux objectifs de deux essais cliniques de phase avancée, portant un coup décisif à ses projets visant à proposer une nouvelle option thérapeutique pour le trouble dépressif majeur.

La société a déclaré lundi que, dans l'un des essais, son médicament phare, le navacaprant, s'était révélé moins efficace qu'un placebo pour réduire les symptômes de la dépression après six semaines de traitement, tandis que dans l'autre, son efficacité sur la même période était comparable à celle du placebo. Son action a chuté de plus de 45 %, atteignant son plus bas niveau en plus de 11 mois.

Il s'agit du troisième échec consécutif pour ce médicament qui module des protéines spécialisées appelées récepteurs opioïdes kappa, qui contribuent à réguler l'humeur et le comportement.

Les traitements couramment utilisés agissent en augmentant les niveaux de sérotonine, une substance chimique qui régule l'humeur et le sommeil.

Le trouble dépressif majeur est l'une des principales causes d'invalidité, de morbidité et de mortalité; selon les Instituts nationaux de la santé, environ 21 millions d'adultes aux États-Unis ont connu au moins un épisode caractérisé par des sentiments persistants de tristesse, une perte d'intérêt pour les activités habituelles, etc.

Neumora a également annoncé qu'elle réduirait ses effectifs d'environ 35 % afin de réduire ses coûts, avec des économies annuelles estimées à environ 10 millions de dollars. La société prévoit des coûts de restructuration ponctuels d'environ 2 millions de dollars.

La société comptait 96 employés à temps plein au 31 décembre 2025, selon un document réglementaire.

Neumora prévoit désormais de se concentrer sur d'autres médicaments en cours de développement, notamment des traitements contre l'agitation liée à la maladie d'Alzheimer, à la schizophrénie et à l'obésité, avec des mises à jour cliniques attendues au cours des 12 prochains mois.

La société a déclaré disposer de suffisamment de liquidités pour poursuivre ses activités jusqu'au troisième trimestre 2027.

Valeurs associées

NEUMORA
1,1000 USD NASDAQ -38,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des manifestants rassemblés pour réclamer la levée de l'interdiction du groupe Palestine Action, à Trafalgar Square, dans le centre de Londres, le 11 avril 2026 ( AFP / CARLOS JASSO )
    Royaume-Uni: la justice valide en appel l'interdiction du groupe Palestine Action
    information fournie par AFP 15.06.2026 15:52 

    La justice britannique a validé lundi en appel l'interdiction du groupe Palestine Action, dont le classement comme organisation terroriste par le gouvernement en juillet 2025 a conduit la police à arrêter plus de 3.000 de ses soutiens. La décision du ministère ... Lire la suite

  • Selon une étude, le patrimoine net médian des 65-74 ans atteint 185.300 euros à l'échelle européenne. (Wir_sind_klein / Pixabay)
    De 36.000 à 1,2 million d'euros de patrimoine : l'écart colossal entre les retraités européens
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 15.06.2026 15:46 

    Le patrimoine des retraités varie fortement d'un pays européen à l'autre, selon un baromètre de la Banque centrale européenne. Avec 232.100 euros de patrimoine net médian, la France se classe au cinquième rang loin derrière le Luxembourg. Combien de patrimoine ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : L'indécision domine
    SCHLUMBERGER : L'indécision domine
    information fournie par TEC 15.06.2026 15:20 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Une puce Nvidia (Crédit: / Adobe Stock)
    Nvidia prépare une émission obligataire de 20 milliards de dollars
    information fournie par Zonebourse 15.06.2026 15:11 

    Nvidia envisagerait de lever jusqu'à 20 milliards de dollars sur le marché obligataire américain à travers plusieurs échéances. Cette opération s'inscrit dans un contexte marqué par d'importants mouvements de financement chez les grands acteurs de l'intelligence ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,92 -6,97%
CAC 40
8 406,95 +0,67%
TOTALENERGIES
71,89 -5,88%
HAFFNER ENERGY
0,305 +10,71%
SOCIETE GENERALE
76,61 +4,37%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank