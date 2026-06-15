Neumora abandonne le développement d'un médicament contre la dépression après plusieurs échecs cliniques

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Neumora Therapeutics NMRA.O met fin au développement de son médicament expérimental contre la dépression après avoir échoué à atteindre les principaux objectifs de deux essais cliniques de phase avancée, portant un coup décisif à ses projets visant à proposer une nouvelle option thérapeutique pour le trouble dépressif majeur.

La société a déclaré lundi que, dans l'un des essais, son médicament phare, le navacaprant, s'était révélé moins efficace qu'un placebo pour réduire les symptômes de la dépression après six semaines de traitement, tandis que dans l'autre, son efficacité sur la même période était comparable à celle du placebo. Son action a chuté de plus de 45 %, atteignant son plus bas niveau en plus de 11 mois.

Il s'agit du troisième échec consécutif pour ce médicament qui module des protéines spécialisées appelées récepteurs opioïdes kappa, qui contribuent à réguler l'humeur et le comportement.

Les traitements couramment utilisés agissent en augmentant les niveaux de sérotonine, une substance chimique qui régule l'humeur et le sommeil.

Le trouble dépressif majeur est l'une des principales causes d'invalidité, de morbidité et de mortalité; selon les Instituts nationaux de la santé, environ 21 millions d'adultes aux États-Unis ont connu au moins un épisode caractérisé par des sentiments persistants de tristesse, une perte d'intérêt pour les activités habituelles, etc.

Neumora a également annoncé qu'elle réduirait ses effectifs d'environ 35 % afin de réduire ses coûts, avec des économies annuelles estimées à environ 10 millions de dollars. La société prévoit des coûts de restructuration ponctuels d'environ 2 millions de dollars.

La société comptait 96 employés à temps plein au 31 décembre 2025, selon un document réglementaire.

Neumora prévoit désormais de se concentrer sur d'autres médicaments en cours de développement, notamment des traitements contre l'agitation liée à la maladie d'Alzheimer, à la schizophrénie et à l'obésité, avec des mises à jour cliniques attendues au cours des 12 prochains mois.

La société a déclaré disposer de suffisamment de liquidités pour poursuivre ses activités jusqu'au troisième trimestre 2027.