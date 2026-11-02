Neuf personnes sont mortes dans un accident de Learjet dans le sud de la Floride, selon les autorités

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* Selon la FAA, un jet privé avait décollé d'Austin, au Texas, à destination des Bahamas

* Le NTSB a ouvert une enquête sur cet accident

* L'enregistrement du contrôle aérien a capturé les derniers instants avec un niveau de détail inhabituel

(Mises à jour régulières avec détails et citations)

par Julie Ingwersen

Un Learjet s'est écrasé dimanche après-midi dans un quartier résidentiel du comté de Palm Beach, en Floride, tuant les neuf personnes à bord, ont déclaré les autorités américaines chargées des transports.

Cet avion privé avait décollé de l'aéroport international d'Austin-Bergstrom, au Texas, et se dirigeait vers l'aéroport de North Eleuthera, aux Bahamas, a indiqué l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) dans un communiqué.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'avion s'écraser au sol à côté d'une route avant d'exploser.

“C'est une véritable tragédie qui s'est produite”, a déclaré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, lors d'une conférence de presse près du lieu de l'accident, à Lake Worth Beach. “Quand on voit cette vidéo, c'est bouleversant. On aurait dit un missile qui s'abattait, suivi d'une explosion gigantesque, avec des débris projetés dans tous les sens.”

Le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) a indiqué avoir ouvert une enquête sur cet accident, que le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a qualifié de “terrible tragédie”.

D’après les registres de la FAA, le propriétaire du Learjet 60 BBDb.TO fabriqué par Bombardier est une société du Delaware. La société canadienne Bombardier a déclaré qu’elle soutiendrait pleinement l’enquête et coopérerait autant que nécessaire.

L'accident a laissé un “énorme cratère” au bord de la route, près de l'entrée d'un parc de mobil-homes, a déclaré Joel Flores, commissaire du comté de Palm Beach, lors de la conférence de presse. Environ 600 personnes ont été évacuées de la zone et relogées dans deux centres d'accueil du comté, a précisé M. Flores.

De fortes pluies et des orages sévères touchaient la région à ce moment-là, a indiqué le service de prévisions météorologiques AccuWeather dans un communiqué.

Un enregistrement audio provenant d’un centre de contrôle aérien de Miami, publié sur LiveATC, un site qui diffuse les communications du contrôle aérien, a capturé avec un niveau de détail inhabituel les derniers instants de l’avion avant le crash.

Dans un premier temps, une personne se trouvant dans le cockpit de l’avion a signalé à un contrôleur aérien qu’ils “géraient le givrage”, mais qu’ils étaient confrontés à des turbulences “modérées” et qu’ils cherchaient à “retrouver une meilleure stabilité”.

Moins d’une minute plus tard, cette personne a lancé “Mayday, mayday”, signalant que l’avion descendait soudainement à une vitesse de 10 000 pieds par minute.

Quelques secondes plus tard, cette personne a déclaré l'état d’urgence, le taux de descente s’accélérant pour atteindre 20 000 pieds par minute.

Moins de 20 secondes plus tard, la personne a déclaré: “Nous allons nous écraser au sol”, avant d’indiquer que le taux de descente avait atteint 22 000 pieds par minute alors que l’avion commençait à s’incliner.

Environ 35 secondes après le premier appel de détresse, la dernière phrase entendue depuis le cockpit fut, prononcée à toute vitesse: “Nous n’avons plus le temps.”

Le site de suivi des vols Flightradar24 a indiqué que les données montraient que la vitesse de descente verticale avait, à un moment donné, dépassé les 32 000 pieds par minute.