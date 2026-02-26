Neuberger lance le fonds Neuberger Berman Short Duration Income Fund

(AOF) - Neuberger, société de gestion privée, indépendante et détenue par ses employés, annonce le lancement du fonds Neuberger Berman Short Duration Income Fund. S'appuyant sur le succès de ses stratégies obligataires multisectorielles, ce fonds vise à générer des revenus en se positionnant sur la partie courte des courbes de taux. Le fonds investira principalement sur les marchés obligataires Investment Grade (IG).

La stratégie cible une performance régulière ajustée du risque, grâce à une gestion active fondée sur une approche en valeur relative au sein de l'univers Investment Grade.

Le portefeuille pourra également, dans des limites définies, s'exposer de manière sélective à des opportunités hors Investment Grade, notamment sur le segment du haut rendement (High Yield).

Le fonds est confié à une équipe de gérants expérimentés composée d'Ashok Bhatia, David Brown, Michael Foster et Matthew McGinnis. Ils bénéficient de l'appui de la plateforme obligataire mondiale de Neuberger Berman, qui réunit plus de 200 professionnels de l'investissement à travers le monde.

Neuberger gère 222 milliards de dollars d'actifs au sein de sa plateforme obligataire mondiale.