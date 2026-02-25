 Aller au contenu principal
Neuberger Berman voit des opportunités sur le segment long des marchés obligataires en Europe
information fournie par AOF 25/02/2026 à 17:10

(AOF) - "Depuis le début de l’année, les marchés obligataires ont évolué de manière plus stable que les autres actifs risqués. Cette situation pourrait toutefois changer, avec des défis à anticiper mais aussi des opportunités à saisir", a écrit Ashok Bhatia, chief investment officer and global head of fixed income dans le CIO Weekly de Neuberger Berman, au sujet de l’évolution récente des marchés obligataires et leurs perspectives.

"Ces dernières semaines, nous nous sommes surtout concentrés sur l'impact des événements géopolitiques sur les marchés, sur le risque de disruption lié à l'IA et les hésitations autour des dépenses d'investissement, ainsi que sur la rotation sectorielle qui redessine les marchés actions", souligne t-il.

Depuis le début de l'année, ces facteurs ont provoqué des secousses brèves mais intenses sur les marchés actions, souvent suivies de rebonds rapides. La volatilité a également été particulièrement marquée sur les matières premières et les métaux précieux, parfois même très excessive sur certains segments.

"En revanche, les marchés de taux et de crédit mondiaux ont jusqu'ici montré plus de stabilité que les autres actifs risqués. La plupart des courbes de taux des pays développés (hors Japon) sont restées globalement stables, et les écarts de crédit se maintiennent à des niveaux proches de leurs minima historiques", constate Ashok Bhatia.

En outre, la décision historique de la Cour suprême américaine ce vendredi, qui a jugé illégales les taxes imposées par l'administration, est un facteur pouvant provoquer des perturbations. D'autres sources de tension incluent l'escalade du conflit avec l'Iran, les élections américaines de mi-mandat en novembre et la perspective d'un nouveau président à la tête de la Banque centrale européenne au début de l'année prochaine. Sur les marchés, les tensions qui apparaissent sur le crédit privé américain suscitent également une inquiétude croissante.

Pour Ashok Bhatia, l'incertitude fiscale et la volatilité politique aux Etats-Unis pourraient affaiblir davantage le dollar, renforçant l'intérêt d'une diversification internationale. "Avec des trajectoires de politique monétaire et d'inflation qui divergent, nous voyons des opportunités sur le segment long des marchés obligataires en Europe, au Royaume-Uni et au Japon, ainsi que sur la dette des marchés émergents, avec des rendements attractifs, des dynamiques de croissance favorables et une inflation en ralentissement", estime t-il.

Par ailleurs, "la dette des marchés émergents a souvent bien résisté lorsque la Fed assouplissait sa politique et que le dollar faiblissait, des tendances qui se poursuivent aujourd'hui et qui, selon nous, devraient rester en place à court terme", souligne l'analyste.

