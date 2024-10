Neuberger Berman : le moment n'est pas venu de racheter des obligations d'État

(AOF) - "Au cours des six dernières semaines, les obligations d'État mondiales ont connu une forte hausse des ventes", font remarquer Ashok Bhatia, CFA, co-chief investment officer - fixed income et Brad Tank, co-chief investment officer and global head of fixed income chez Neuberger Berman. Après avoir atteint son niveau le plus bas à la mi-septembre, le rendement des obligations du Trésor américain sur deux ans a augmenté de près de 50 points de base. Les rendements sur 5 et 10 ans sont tous deux en hausse d'environ 60 points de base, atteignant respectivement 4,0% et 4,2%.

Est-ce le moment d'acheter à nouveau ?

Selon les deux spécialistes de l'obligataire, la réponse est non car il pourrait justement s'agir des prémices d'une remontée, étonnamment durable, des taux d'intérêt. Au vu des évolutions récentes, il considèrent que le taux directeur des fonds fédéraux fixé à environ 3,5% par le marché est juste.

Ashok Bhatia et Brad Tank pensent que la Fed réduira ses taux de 0,25% la semaine prochaine et en décembre et qu'elle pourrait faire une pause, peut-être dès le premier trimestre 2025.

Pour Neuberger Berman, il est "difficile d'imaginer que la Fed procédera l'année prochaine à des baisses de taux successives face à une croissance du PIB de 2,5% et à une inflation de plus en plus tenace".

Le gestionnaire d'actifs signale que le modèle GDPNow de la Fed d'Atlanta indique que la croissance américaine au troisième trimestre a été de 3,4%, et que les États-Unis ont été l'une des rares économies dont les prévisions de croissance pour 2025 ont été revues à la hausse par le Fonds monétaire international la semaine dernière, à 2,2%. De plus, la montée des risques au Moyen-Orient et l'incertitude des élections américaines attisent les inquiétudes quant à l'inflation et à la viabilité des finances publiques.