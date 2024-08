Neuberger Berman : "La volatilité a grimpé en flèche début août"

(AOF) - "Bien que la volatilité soudaine qui a secoué les marchés boursiers il y a deux semaines se soit atténuée, nous nous attendons à des eaux plus agitées à l'approche de l'élection présidentielle américaine de novembre. Entre-temps, l'escalade des conflits au Moyen-Orient et en Ukraine menace d'ébranler les marchés de l'énergie et de faire grimper les primes de risque des actions, du moins à court terme"., explique dans sa note d'analyse Joseph V. Amato, Président & CIO, Actions de Neuberger Berman.

La volatilité a grimpé en flèche au début du mois d'août, lorsqu'une hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon, attendue depuis longtemps, s'est heurtée à la faiblesse des chiffres de l'emploi aux États-Unis, déclenchant ainsi le dénouement d'une opération de portage considérable dans laquelle les investisseurs avaient emprunté en yens pour acheter des actions américaines. Les marchés boursiers mondiaux se sont rapidement effondrés, y compris les Sept Magnifiques, tandis que l'indice VIX montait en flèche.

"Si l'économie américaine ralentit, les fondamentaux qui la sous-tendent n'ont pas changé de manière significative. En effet, les résultats du deuxième trimestre de l'indice S&P 500 sont en passe d'augmenter de près de 11% en glissement annuel (bien qu'ils soient encore très orientés vers les grandes sociétés à forte composante technologique)", observe Joseph V. Amato.

Les dépenses de consommation se sont globalement maintenues, comme l'a montré un solide rapport sur les ventes au détail en juillet ; et un examen plus approfondi du récent rapport sur les salaires a montré qu'une grande partie de la faiblesse était due à des licenciements temporaires plutôt qu'à des pertes d'emplois permanentes.

"Ainsi, ce qui a d'abord ressemblé à une tempête déchaînée s'est rapidement transformé en une brève bourrasque : à l'heure où nous écrivons ces lignes, l'indice VIX est passé sous la barre des 20 (juste au-dessus de sa moyenne à long terme) et l'indice S&P 500 a regagné tout le terrain perdu, même si l'indice Nikkei 225 est toujours à la traîne par rapport à son pic de juillet", note Joseph V. Amato.