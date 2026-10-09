Neuberger Berman : "La hausse des taux américains reflète une croissance à la fois résiliente et solide"

Rob Dishner, senior portfolio manager et head of trading chez Neuberger Berman a livré son analyse sur l'évolution des bons du Trésor américain aujourd'hui et les facteurs qui l'expliquent.

Pour l'expert, "l'évolution des bons du Trésor américain semble surtout s'expliquer par une réévaluation des perspectives de croissance, désormais jugées non plus seulement résilientes, mais solides. Cette évolution est cohérente avec le changement de ton adopté par Kevin Warsh à Jackson Hole et lors de la réunion de septembre du FOMC. Il s'agit moins d'une question d'inflation ou de politique budgétaire que d'une économie où la consommation et l'investissement restent solides, tandis que le marché du travail demeure équilibré."

Si le marché du travail venait à se dégrader, Neuberger Berman s'attend à ce que la Fed y accorde une attention particulière, car cela pourrait entraîner un ralentissement de la croissance et de l'inflation. Cette dernière devrait continuer à décélérer jusqu'en 2027.

Le rendement du 10 ans ancré entre 5,20 et 5,35%

"Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans évolue en réalité dans une fourchette assez étroite, entre 5,20 et 5,35%, depuis environ une semaine. Compte tenu de la remontée de la volatilité des taux, cette stabilité n'est pas surprenante", souligne Rob Dishner.

Plusieurs facteurs influencent actuellement le marché, notamment la situation en France, les chiffres d'inflation attendus la semaine prochaine, ainsi que les émissions de bons du Trésor américain à 10 ans aujourd'hui et à 30 ans demain.

Prudences et ajustements avant le week-end prolongé

Le marché obligataire américain sera par ailleurs fermé pendant trois jours à l'occasion du week-end prolongé, ce qui pourrait entraîner quelques ajustements de positions à l'approche du week-end.

"Le rendement du 10 ans évolue actuellement autour des niveaux observés en 2007, et nous attendons désormais des indications des chiffres d'inflation, du marché du pétrole et des résultats des entreprises, dont la saison débutera véritablement la semaine prochaine", conclut Rob Dishner.