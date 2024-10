Neuberger Berman : "des investisseurs anticipent un atterrissage en douceur de l'économie US"

Lorsque le rapport sur l'emploi américain de septembre a révélé la création d'un quart de million d'emplois et une baisse du taux de chômage, les marchés à terme ont complètement abandonné leurs attentes d'une réduction de taux de 50 points de base en novembre. Ils ont retiré 25 points de base supplémentaires de leur prix pour 2025 et le rendement à deux ans a grimpé à un rythme qui rappelle le début du cycle de hausse des taux en 2022.

Tout cela s'est produit alors que l'inflation américaine était supérieure à l'objectif (bien qu'en baisse), que le chômage était faible (bien qu'en hausse) et que l'économie progressait à un rythme de 3%, ce qui est loin d'être négligeable. Il n'est donc pas surprenant que la possibilité d'un retournement de l'une de ces tendances ait suffi à déclencher un changement radical dans le positionnement du marché.

En ce qui concerne les taux, les rendements ont chuté et les courbes se sont considérablement accentuées au cours de l'été ; et même après la réduction de taux de la Fed de 50 points de base en septembre, les marchés à terme ont réagi en fixant des prix prévoyant une autre réduction en novembre.

"En ce qui concerne les actions, l'élargissement des performances du marché des actions dont nous parlons depuis le début de l'année n'a pas vraiment pris de l'ampleur : la progression des small-cap, des valeurs cycliques et des titres value continuent de s'essouffler", fait savoir Shannon L. Saccocia.

Les investisseurs ont passé une bonne partie de l'été à se demander si la Fed n'était pas en train de prendre du retard et si elle ne risquait pas de provoquer une récession en raison de son hésitation à réduire les taux d'intérêt de manière suffisamment importante ou rapide.

"Il est rare de voir les acteurs du marché parier de manière aussi imprévisible contre les convictions qu'ils ont déclarées. Pourquoi cela se produit-il et comment les investisseurs peuvent-ils réagir ?" s'interroge Shannon L. Saccocia.

Si l'on se fie aux marchés, on pourrait croire que les investisseurs sont convaincus que les États-Unis entreront en récession l'année prochaine, sauf lorsqu'ils semblent être en état d'alerte face à un retour de l'inflation.

(AOF) - "De nombreux investisseurs disent anticiper un atterrissage en douceur ("soft landing") de l'économie américaine, mais les fluctuations du marché suggèrent qu'ils saisissent le moindre prétexte pour se positionner à l'encontre de cette thèse. Il existe un consensus décisif et croissant en faveur d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine. C'est du moins l'impression que donnent la plupart des commentaires dans la presse financière ou les notes des analystes sell-side et buy-side", explique Shannon L. Saccocia, CIO - Private Wealth chez Neuberger Berman.

