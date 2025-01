Neuberger Berman : "2025 devrait offrir un environnement favorable aux investisseurs en obligations"

(AOF) - "Selon nous, l'année 2025 devrait offrir un environnement favorable aux investisseurs en obligations, malgré le risque d'une hausse de la volatilité", atteste Ashok Bhatia, CFA, chief investment officer, fixed income pour Neuberger Berman. Cinq années se sont écoulées depuis les premiers signes de la pandémie de 2020, et chacune d'entre-elles a surpris les experts du marché. Les perspectives pour 2020 ont été presque instantanément balayées par la pandémie elle-même.

En 2021, l'inflation s'est avérée plus élevée que prévu, et beaucoup ont sous-estimé la fermeté avec laquelle la Réserve fédérale américaine (Fed) s'y attaquerait en 2022. En 2023 et 2024, nombreux sont ceux qui prévoyaient une récession suite à des taux plus élevés, qui n'a jamais eu lieu, tout en sous-estimant la pérennité de l'inflation aux États-Unis.

"Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur 2025, notamment la nouvelle administration américaine, nous avons adressé deux recommandations ambitieuses aux investisseurs en obligations lors de nos prévisions 'Solving for 2025'. La première serait que le nouveau gouvernement américain parvienne à une croissance supérieure à la tendance tout en maîtrisant l'inflation. Le second serait que le marché obligataire se focalise non plus sur l'inflation et la politique monétaire, mais sur la croissance et la politique budgétaire", fait savoir Ashok Bhatia.

"Nous sommes fortement convaincus de l'impact de ces prévisions sur la courbe des taux. La Fed ayant prévu seulement deux baisses de taux pour 2025, il est peu probable qu'une pause d'un an perturbe vraiment les marchés. Nous pensons que le rendement à deux ans aux États-Unis devrait être plafonné à environ 4,5 %, poursuit-il.

En revanche, les perspectives de Neuberger Berman impliquent que la volatilité des taux courts observée ces deux dernières années se déplacera plus loin sur la courbe, à mesure que les politiques budgétaires et de croissance se complexifieront.

Pour la société de gestion, le taux de rendement des obligations américaines à 10 ans se situe aux alentours de 4,5 %, étant donné que l'inflation globale devrait s'établir à une nouvelle moyenne à long terme de 2,25-2,50 %, avec une croissance du PIB réel de 2,50-2,75 %. L'année dernière, la hausse du rendement à 10 ans est apparue lorsque les investisseurs ont intégré l'idée d'une inflation structurellement plus élevée.