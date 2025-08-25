Nette sous-performance du marché parisien sur fond de risque politique

(AOF) - Les marchés européens ont démarré la semaine en légère baisse. Le CAC 40 a perdu 1,59% à 7843,04 points, sous-performant nettement les autres indices. Il a été pénalisé par la nette augmentation du spread entre la France et l’Allemagne, une mesure du risque politique. L'EuroStoxx50 a cédé 0,86% à 5441,28 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluaient en ordre dispersé : le Dow Jones perdait 0,56% et le Nasdaq Composite gagnait 0,28% vers 17h30.

En France, le Premier ministre, François Bayrou, a déclaré qu'il solliciterait un vote de confiance le 8 septembre. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a indiqué que son parti ne voterait pas la confiance à un gouvernement, dont les choix font souffrir le peuple français.

Ces développements ont provoqué un écartement de l'écart (ou spread) entre le rendement du 10 ans allemand et celui de son homologue français en fin de séance. Peu avant la clôture en Europe, le premier gagne 4,1 points de base à 2,768% et le second, 7,5 points de base à 3,496%.

Dans ce contexte politique incertain, les valeurs françaises appartenant au secteur des concessions, comme Vinci et Eiffage, ont clôturé en net repli. Les groupes financiers, Axa et BNP Paribas, très sensibles aux évolutions du spread, ont aussi fortement baissé. Valneva a pour sa part chuté après la suspension de la licence américaine pour l'Ixchiq, son vaccin contre le chikungunya.

Les prochains jours seront animés par les résultats de Nvidia, mercredi, la confiance des consommateurs américains, mardi, et une nouvelle estimation du PIB des Etats-Unis au deuxième trimestre, jeudi. Vendredi, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de l'inflation en Allemagne et en France en août, mais aussi de l'indice des prix PCE core en juillet aux Etats-Unis. Il s'agit de la mesure d'inflation préférée de la Fed.

Aujourd'hui, l'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 89 en août en Allemagne après 88,6 en juillet. Il était attendu à 88,8. Cette augmentation s'explique par l'amélioration des attentes des entreprises. Cependant, la situation actuelle a été jugée légèrement moins bonne. La reprise économique allemande reste faible. Vendredi, Destatis a annoncé une contraction de 0,3% de l'économie allemande contre un repli de 0,1% en première estimation.