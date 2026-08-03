Nette hausse du marché automobile français en juillet

Selon des données de la Plateforme Automobile, les immatriculations de voitures particulières neuves se sont élevées à 8,96% en France, pour un total de 126 808 unités, le mois dernier.

Depuis le début de l'année (sur sept mois), les ventes pour ce type de véhicules ont connu une progression de 2,65%, à 983 974 unités.

Dans le détail, les ventes de Stellantis se sont appréciées de 7,18% le mois dernier (à 31 247 unités), principalement grâce aux marques Citroën ( 17,30%, à 8 137 unités), Fiat ( 53,48%, à 1 737 unités) et Peugeot ( 6,68%, à 15 885 unités), alors que celles de DS ont reculé de 12,60%, à 1 183 véhicules. Depuis le début de l'année, les ventes de Stellantis affichent une très légère progression de 1,35%, à 31 247 unités.

Pour le Groupe Renault, le mois de juillet s'est soldé par des ventes en hausse de 9,51%, à 27 614 unités, avec un repli de 10,92%, à 11 115 unités pour Dacia, alors que la marque Renault et Alpine ont vu leurs immatriculations s'apprécier respectivement de 21,89% (à 16 247 unités) et 112,70% (à 252 unités). Depuis le 1er janvier, les ventes du groupe sont en baisse de 2,39%, à 253 815 unités.

Parmi les grands constructeurs automobiles, Groupe Toyota a connu une hausse de ses ventes de 9,81%, à 8 409 unités, le mois dernier, tandis que sur la même période, celles du Groupe Volkswagen se sont affaissées de 4,16%, à 17 553 unités.