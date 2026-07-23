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Nette hausse de l'activité trimestrielle chez Exail Technologies
information fournie par Zonebourse 23/07/2026 à 18:26
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Le petit poucet de la défense tricolore a fait part d'une activité trimestrielle solide, portée par la poursuite de la croissance de ses activités de navigation et de robotique maritime. Le groupe confirme par ailleurs ses objectifs annuels, dans un contexte marqué par le projet d'acquisition de son actionnaire de référence par Thales.

Exail a publié un chiffre d'affaires consolidé de 144 MEUR au titre du 2e trimestre de son exercice, en hausse de 14% par rapport à la même période un an plus tôt ( 17% en organique).

L'activité est notamment en hausse de 20% (en publié et en organique) dans le segment Navigation & Robotique maritime (120 MEUR), mais se contracte de 1% en publié dans les Technologies avancées (ou 12% en organique).

Le spécialiste des drones et de la robotique sous-marine indique avoir enregistré 116 MEUR de prises de commandes sur la période (en baisse de 7% sur un an), ce qui porte son carnet de commandes à 1 024 MEUR.

Pour rappel, Gorgé SA, actionnaire de référence d'Exail Technologies, et Thales ont annoncé la signature d'un accord engageant en vue de l'acquisition par Thales de la participation détenue par la famille Gorgé dans Exail, représentant environ 35,5% du capital.

Cette transaction, soumise aux autorisations réglementaires et aux autorisations de concurrence habituelles, serait suivie du dépôt par Thales d'une offre publique d'achat obligatoire portant sur l'ensemble des actions et obligations ODIRNANE d'Exail au même prix de 134 EUR par action. Le conseil d'administration d'Exail a accueilli favorablement ce projet de rapprochement.

Exail Technologies a par ailleurs indiqué viser une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires en 2026, ainsi qu'une progression de l'EBITDA courant "supérieure à celle des revenus".

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