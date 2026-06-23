Nette baisse en vue à Wall Street, avec les semi-conducteurs

Les Bourses américaines devraient reculer à l'ouverture de la séance ce mardi. Elles restent attentives aux pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran. Ces deux pays se sont accordés sur une "ligne de communication" pour sécuriser le transit dans le détroit stratégique d'Ormuz, ont annoncé hier les médiateurs des négociations en Suisse. Les actions des sociétés de semi-conducteurs sont attendues en net repli. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq cèdent respectivement 1,17% et 2,56%.

Dans le cadre de ces pourparlers, au terme de discussions techniques entre Washington et Téhéran en Suisse, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, spécialiste des questions juridiques, a déclaré à l'agence Iran "qu"il a été décidé de mettre en place quatre groupes de travail portant sur la levée des sanctions, le nucléaire, la reconstruction et le développement économique (de l'Iran) ainsi qu'un groupe de suivi".

Dans un message publié sur la plateforme Truth Social, Donald Trump a affirmé ce mardi que l'Iran a "pleinement accepté" le retour d'inspecteurs nucléaires dans le pays.

Pour Joseph V. Amato, president and chief investment officer equities chez Neuberger Berman, sur les pourparlers entre Américains et Iraniens, "la question nucléaire reste le principal point de blocage. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran détiendrait encore environ 440 kg d'uranium hautement enrichi, soit près de 1 000 livres. L'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 sous l'administration Obama limitait ce stock à environ un trentième de ce niveau".

Le négociateur en chef de l'Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré hier que les conditions dans le détroit d'Ormuz ne retourneraient pas à celles d'avant-guerre et que la voie serait "administrée" par son pays, selon l'agence Irna.

Au moins 36 navires de matières premières ont franchi le détroit d'Ormuz hier, un trafic maritime record depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, selon les données de la plateforme Kpler, près d'une semaine après la conclusion d'un protocole d'accord entre Washington et Téhéran.

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio se rend à partir de ce mardi dans trois pays du Golfe (aux Emirats arabes unis, au Koweït et au Bahreïn) jusqu'à jeudi, en pleines négociations avec l'Iran, pour mettre définitivement fin à la guerre au Moyen-Orient.

Washington lève les sanctions

Par ailleurs, les États-Unis ont suspendu hier et jusqu'au 21 août, leurs sanctions visant le pétrole iranien dans le cadre de ce protocole d'accord. Une licence publiée sur le site du ministère américain des Finances qui gère les sanctions économiques précise que "toutes les transactions" qui étaient auparavant "interdites" concernant la production, la vente, le transport d'hydrocarbures d'origine iranienne "sont désormais autorisées jusqu'au 21 août à 00h01 "heure de Washington".

Dans ce contexte de détente géopolitique, les cours du pétrole continuent de baisser se situant toujours sous le seuil des 80 dollars. Le Brent perd 1,11% à 77,28 USD. Le WTI cède 0,93% à 73,31 USD.

Dans l'actualité des sociétés cotées, le groupe de défense Northrop Grumman a obtenu un contrat pluriannuel de 5 ans de l'armée américaine pour produire l'obus M1147 Advanced Multi-Purpose (AMP) de 120 mm, destiné aux chars de combat M1 Abrams.

Domino's Pizza a annoncé le départ à la retraite de son directeur général, Russell Weiner, dans le cadre d'un plan de succession préparé de longue date par le conseil d'administration. Pour le remplacer, la chaîne mondiale de livraison de pizzas a nommé Joe Jordan, actuellement directeur des opérations et président de Domino's U.S. Il occupera le poste de directeur général à compter du 1er octobre 2026 et rejoindra également le conseil d'administration à cette date.

De plus, Accenture a annoncé mardi son intention d'augmenter de 2 MdsUSD son programme de rachat d'actions au titre de son exercice 2025/2026 pour le porter à 7,5 MdsUSD, une nouvelle qui était accueillie favorablement par les investisseurs en préouverture.

Intel, AMD, Nvidia dans le rouge

En outre, l'enthousiasme initial pour l'intelligence artificielle laisse place au doute chez les investisseurs, soucieux de l'ampleur des capitaux requis pour les infrastructures numériques. Les investissements colossaux dans les centres de données font craindre une baisse de rentabilité à long terme, une inquiétude accentuée par la perspective d'un durcissement monétaire de la Réserve fédérale face à une inflation persistante. Les fabricants de puces et de semi-conducteurs subissent de lourdes pertes en pré-marché : Intel et AMD dévissent de plus de 7% et Nvidia cède environ 3%.

Côté statistiques, les investisseurs prendront connaissance à 15h45, de l'indice PMI composite préliminaire de S&P Global aux États-Unis pour le mois de juin.