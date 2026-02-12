Netstreit grimpe après une offre d'actions surdimensionnée de 209 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** L'action du fonds d'investissement immobilier de détail Netstreit NTST.N a progressé de 1,6 % à 19,56 $ jeudi après la fixation du prix d'une offre secondaire de titres d'environ 209 millions de dollars, dont la taille a été augmentée.

** NTST, basée à Dallas, Texas, a annoncé mercredi soir () l'émission de 10,98 millions d'actions à 19 $ avec une composante de vente à terme.

** La taille de l'offre a été augmentée de 8,75 millions d'actions (); le prix a été fixé avec une décote de 1,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

** NTST a conclu des accords de vente à terme d'un an avec les teneurs de livres Wells Fargo et BofA.

**Une fois les accords réglés, la société a l'intention d'utiliser le produit net à des fins générales, notamment le remboursement de dettes, l'acquisition de propriétés et les activités de développement.

** La structure de vente à terme permet à la FPI de garantir le prix actuel de l'action et de reporter l'émission de nouvelles actions et la collecte de fonds jusqu'à ce qu'elles soient nécessaires, évitant ainsi une dilution immédiate.

** Avec cette progression lors de la séance, les actions sont en hausse de 11 % depuis le début de l'année et d'environ 40 % au cours des 12 derniers mois.

** La note moyenne de 18 analystes est "acheter"; la prévision médiane est de 21 $, selon LSEG.