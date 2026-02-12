Netstreit en hausse après une offre d'actions majorée de 209 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions du fonds d'investissement immobilier de détail Netstreit NTST.N ont progressé de 1,63 % à 19,56 dollars jeudi, après la fixation du prix d'une offre secondaire majorée d'environ 209 millions de dollars.

** NTST, basée à Dallas, Texas, a annoncé mercredi soir () l'émission de 10,98 millions d'actions à 19 dollars avec une composante de vente à terme.

** La taille de l'offre est passée de 8,75 millions d'actions (); le prix a été fixé avec une décote de 1,3 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

** NTST a conclu des accords de vente à terme d'un an avec les teneurs de livre Wells Fargo et BofA.

** Après le règlement des accords, elle a l'intention d'utiliser le produit net pour des objectifs généraux, y compris le remboursement de dettes, les acquisitions de propriétés et les activités de développement.

** La structure de vente à terme permet à la FPI de garantir le prix actuel de l'action et de reporter l'émission de nouvelles actions et la collecte de fonds jusqu'à ce qu'elles soient nécessaires, évitant ainsi une dilution immédiate.

** Avec ce mouvement en séance, les actions sont en hausse de 11 % depuis le début de l'année et d'environ 40 % au cours des 12 derniers mois.

** La note moyenne de 18 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 21 $, selon LSEG.