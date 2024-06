Netmedia : succès de son augmentation de capital

(AOF) - Netmedia Group, spécialiste de la communication, du marketing et des médias BtoB, annonce la réalisation de son augmentation de capital par émission d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant global de près de 940000 euros qui s'est déroulée du 6 au 21 juin dernier. "Le produit de l’émission vise à renforcer les fonds propres du groupe", précise un communiqué de Netmedia.

Le capital social de la société post-augmentation de capital s'élèvera à 9,90 millions d'euros, divisé en 330,076 millions d'actions de 0,03 euro de valeur nominale chacune.

