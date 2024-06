NetMedia Group : rappel, visioconférence ce lundi 10 juin à 18h pour les actionnaires et investisseurs particuliers

Dans le cadre de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, NetMedia Group (ALNMG) invite ses actionnaires et les investisseurs particuliers à participer à une visioconférence : lundi 10 juin 2024 à 18h

Les actionnaires et investisseurs particuliers sont invités à s’inscrire à l’évènement via ce lien



Animée par Pascal Chevalier, Président, Hervé Lenglart, Directeur général, et Jérémy Marcaini, Directeur administratif et financier, cette visioconférence sera l’occasion d’assister à un commentaire sur les récents faits marquants du groupe et de s’informer sur les modalités de l’opération dont la période de souscription est en cours jusqu’au 21 juin prochain. Un temps sera également alloué aux questions des actionnaires et investisseurs.

(...)