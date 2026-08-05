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Netlist et Samsung règlent leurs litiges en matière de brevets dans le cadre d'un nouvel accord de cinq ans portant sur les mémoires
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 13:06
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Netlist a conclu un accord de cinq ans pour concéder sous licence ses brevets relatifs aux puces mémoire à Samsung Electronics 005930.KS , a-t-elle annoncé mercredi. Cette opération lui permet d'accéder aux produits de l'entreprise sud-coréenne et met fin à des années de litiges juridiques entre les deux sociétés.

Voici quelques détails:

* Netlist développe des technologies avancées de mémoire et de stockage, notamment des technologies de mémoire pour serveurs et de mémoire à large bande passante utilisées dans le calcul par IA.

* Samsung aura accès au portefeuille de brevets de Netlist, notamment à ses technologies de modules de mémoire double rangée (DIMM) pour serveurs et de mémoire à large bande passante utilisées dans les serveurs d’IA et le calcul haute performance.

* Samsung fournira à Netlist de la DRAM, qui conserve temporairement les données pendant que le processeur fonctionne, ainsi que de la mémoire flash NAND, qui stocke les données à long terme.

* Les deux entreprises ont convenu de régler à l’amiable et de se libérer mutuellement de toutes les actions en justice en cours.

* Samsung achètera 10 millions d’actions Netlist dans le cadre de l’accord de fourniture de produits de mémoire.

* Cet accord intervient quelques semaines après que les autorités américaines de régulation du commerce ont ouvert une enquête sur les puces mémoire de Samsung à la suite d’une plainte déposée par Netlist pour violation de brevet.

* L’enquête porte sur des produits commercialisés par Google

GOOGL.O , Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O et Super Micro Computer SMCI.O qui utilisent des puces mémoire Samsung.

* Cet accord fait suite à des années de litige en matière de brevets entre les deux entreprises. Un jury du Texas avait accordé à Netlist 303 millions de dollars à la charge de Samsung en 2023, puis 118 millions de dollars supplémentaires en 2024, au titre d’une technologie de traitement des données appliquée aux produits de mémoire.

* La demande en puces mémoire hautes performances a explosé à mesure que les entreprises technologiques développent leurs centres de données dédiés à l’IA, stimulant ainsi la demande pour les puces fabriquées par Samsung, SK Hynix 000660.KS et Micron Technology MU.O .

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