Netha Johnson, directrice de l'exploitation d'Albemarle, quitte l'entreprise

La société de lithium Albemarle ALB.N a annoncé lundi que sa directrice des opérations, Netha Johnson, allait quitter la société.

Albemarle n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les raisons du départ de Netha Johnson.