 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
41 820,48
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Netha Johnson, directrice de l'exploitation d'Albemarle, quitte l'entreprise
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 22:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de lithium Albemarle ALB.N a annoncé lundi que sa directrice des opérations, Netha Johnson, allait quitter la société.

Albemarle n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les raisons du départ de Netha Johnson.

Valeurs associées

ALBEMARLE
80,740 USD NYSE +6,94%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank