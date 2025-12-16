RDC: le groupe armé M23 affirme qu'il va se retirer d'Uvira, à la demande de Washington

Un véhicule militaire calciné appartenant aux Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) abandonné sur le bord de la route à Luvungi, le 13 décembre 2025 ( AFP / Jospin Mwisha )

Le groupe armé M23 soutenu par l'armée rwandaise a affirmé mardi qu'il allait, à la demande de Washington, retirer ses forces d'Uvira, ville de l'est de la République démocratique du Congo, à la frontière burundaise.

"L'AFC/M23 retirera unilatéralement ses forces de la ville d'Uvira, comme l'a demandé la médiation américaine", indique dans un communiqué Corneille Nangaa, dirigeant de la branche politique du M23.

Le groupe a pris le 10 décembre le contrôle d'Uvira au terme d'une offensive lancée début décembre, malgré la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington.

Le M23 appelle "les garants du processus de paix à mettre en place des mesures adéquates pour la gestion de la ville, notamment sa démilitarisation, la protection de sa population et de ses infrastructures, et la surveillance du cessez-le-feu par le déploiement d'une force neutre", ajoute ce communiqué.

Le mouvement dit par ailleurs faire "référence au processus de paix de Doha", processus parallèle à celui de Washington, mené par le Qatar et qui a conduit à la signature d'un accord de cessez-le-feu en novembre avec le pouvoir de Kinshasa.

Cette disposition n'a jamais été respectée sur terrain où les affrontements ce sont poursuivis.

Le mouvement indique avoir "décidé de prendre une mesure unilatérale visant à instaurer la confiance afin de donner au processus de paix de Doha toutes les chances de réussir à apporter des solutions durables au conflit" dans cette région orientale de la RDC.

L'Est congolais, région frontalière du Rwanda et en proie à des conflits depuis trente ans, est riche en ressources naturelles.