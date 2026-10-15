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Netgem : Vodafone in, TalkTalk out
information fournie par EuroLand Corporate 15/10/2026 à 08:48

Ajouter Boursorama à vos sources

Point d’activité du T3


Vodafone TV a été lancé le 2 octobre sur la plateforme PLEIO de Netgem, à 17 £ par mois avec Netflix et HBO Max. En contrepartie, la reprise de TalkTalk par BT le 5 octobre prive Netgem d'un client historique et pèse sur l’année par une dépréciation non récurrente d’un montant de 0,65 M€



TalkTalk passe sous contrôle de BT et Netgem reconnait les créances douteuses


BT a racheté TalkTalk Telecommunications et PlatformX à l’administrateur judiciaire le 5 octobre 2026, sur une base débarrassée de la dette et pour environ 2,5 millions de clients. La transaction reste soumise à l’examen de la Competition and Markets Authority (CMA), dont le rapport est attendu le 19 octobre, mais l’issue fait peu de doute : aucune autre solution ne permettait d’éviter l’interruption du service pour les clients concernés. Client de Netgem depuis 2021, TalkTalk voit désormais son avenir dépendre des arbitrages de BT, qui exploite sa propre plateforme de télévision et lance BT TV le 15 octobre.


L’incidence passe par une dépréciation accélérée qui se matérialise directement dans le résultat d’exploitation attendu pour 2026. Au bilan, la créance client s’efface à l’actif pour 0,65 M€, en contrepartie des capitaux propres. La prestation ayant été servie et facturée, cette perte correspond à un encaissement attendu qui n’arrivera pas, et non à une sortie de trésorerie supplémentaire.


Nous surveillerons les résultats du 10 novembre 2026 de Vodafone pour potentiellement confirmer la montée en charge de l’offre TV. Cette publication fournira un potentiel read-across pour mieux chiffrer l'accélération des revenus de Netgem dès 2027.



Nous réitérons notre recommandation à Achat et notre OC de 1,5€ sur le titre.

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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 15/10/2026 à 08:48:38.

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