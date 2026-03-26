NETGEM : Résultats annuels 2025

Communiqué de Presse

Résultats annuels 2025

31,7 M€ de chiffres d'affaires dont 24,3 M€ (77%) de revenus récurrents

1,9 M€ de ROC et 1,5 M€ de RNPG

Un dividende stable de 0,05 € offrant un rendement de 6,8% [1]

Paris, le 26 mars 2026,

Le Conseil d'Administration de Netgem (Euronext Growth : ALNTG) s'est réuni le 25 mars 2026 et a arrêté les comptes de l'exercice 2025.

L'année 2025 marque une étape dans la politique produits du Groupe afin de répondre aux enjeux d'un marché télécom attentiste. Dans ce contexte, le Groupe a montré sa solidité opérationnelle et la rentabilité du modèle de services récurrents, ce qui amène le conseil à proposer de maintenir un dividende de 0,05 €.

Chiffres 2025 (IFRS) [2]

(en millions d'euros) 2025 2024 Evolution annuelle Chiffre d'affaires 31,7 33,8 -6% dont revenus récurrents 24,3 23,6 +3% dont revenus non récurrents 7,4 10,2 -26% Marge brute 22,8 23,6 -3% Opex & RH (16,9) (15,2) 11% EBITDA 5,9 8,4 -30% Résultat opérationnel courant (ROC) 1,9 2,1 -10% Résultat opérationnel 2,0 2,4 -17% Résultat financier (0,1) (0,3) -67% Impôts (0,4) (0,1) +300% Résultat net d'ensemble 1,5 2,0 -25% Résultat net (part du Groupe) 1,5 2,0 -25%

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2025 s'établit à 31,7 M€, en repli de 6% par rapport à 2024. Ce recul reflète la baisse du parc d'abonnés de certains clients opérateurs historique de Netgem et la sortie anticipée des activités de vente d'équipements (-27% pour le chiffre d'affaires non récurrent). Les revenus récurrents du Groupe poursuivent leur croissance (+3% à 24,3 M€) et représentent désormais près de 77% de l'activité globale.

Dans ce contexte, le Groupe a pris dès le premier semestre des mesures de diminution de ses OPEX à la suite de l'intégration des équipes de Gamestream permettant ainsi de préserver le Résultat Net. Le Résultat Net Part du Groupe s'établit à 1,5 M€, un niveau robuste confirmant la capacité de Netgem à rester profitable tout en finançant son développement.

Perspectives

Streaming (PLEIO) : Au cours des derniers mois, Netgem a lancé de nouveaux produits, tels que le Cloud Gaming ou les « Fast channels » (chaînes IP, gratuites et financées par la publicité ciblée) .

Ces investissements - avec la nouvelle approche "WATCH / STREAM / PLAY - ont permis de relancer la machine commerciale, en visant les attentes d'une clientèle plus jeune et très sensible au prix de ses offres de divertissement.

La réussite du lancement fin 2025 de Netgem Pleio au Royaume Uni, en B2C et auprès des opérateurs Altnets a confirmé le potentiel de cette solution. Son déploiement devrait s'accélérer en 2026, via les distributeurs actuels du services et auprès de nouveaux opérateurs attendus au premier semestre.

La France devrait connaître une dynamique positive en 2026. Le Groupe a annoncé le 11 mars un partenariat avec Bouygues Telecom concernant le lancement d'un bouquet de FAST channel à destination de l'ensemble de son parc TV et opéré par Netgem. Le lancement de la solution PLEIO est effectif chez l'opérateur Vialis depuis le 12 mars 2026.

Media Services (ECLAIR) : Netgem a été proactif en matière d'innovation dans le servicing basé sur l'IA à destination des éditeurs, leur offrant de nouveaux débouchés et des solutions optimisées.

Malgré un marché du servicing attentiste du fait de restrictions budgétaires dans la production audiovisuelle, le Groupe a pris des mesures pour réorienter ses activités vers des services utilisant l'IA. Les premiers revenus significatifs de la solution de sous-titrage par IA générative, TheSubtil.ai , ont été générés au second semestre 2025.

Le Groupe a également renouvelé plusieurs contrats majeurs de préservation d'œuvres.

Flux de trésorerie et bilan

Les flux de trésorerie et le bilan de Netgem ont permis de financer sa croissance endogène et sa stratégie d'innovation.

L'activité du Groupe a généré 2,6 M€ de trésorerie en 2025, incluant une capacité d‘autofinancement de 5,6 M€. Au 31 décembre 2024, Netgem avait bénéficié de paiements anticipés de la part de certains clients.

Les flux d'investissement qui se sont élevés à 1,7 M€ en 2025 (2024 : 4,7 M€) comprennent essentiellement les investissements réalisés dans le cadre des activités Eclair (accord conclu avec Pathé en juin 2025) et l'investissement réalisé en mars 2025 dans la société Bary (spécialisée dans l'IA et le sous-titrage).

Les flux de financement de 2,1 M€ reflètent principalement le versement du dividende annuel de 1,7 M€ en juin 2025 (2024 : 1,7 M€) et le remboursement de prêts bancaires.

A fin décembre 2025, la trésorerie brute du Groupe s'élevait à 5,9 M€ et la trésorerie nette (avant impact IFRS16) à 5,6 M€.

Dividende

Le Groupe clôture l'exercice avec une trésorerie nette solide, soutenue par la génération de trésorerie de l'activité qui demeure très positive. Fort de cette structure financière saine et d'un modèle d'affaires récurrent, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires le maintien d'un dividende de 0,05 € par action au titre de l'exercice 2025.

Mathias Hautefort, Directeur Général du Groupe Netgem, déclare : « Au vu de nos investissements produits et innovation effectués en 2025, nous abordons 2026 avec confiance. Notre modèle de revenus récurrents a démontré sa robustesse et sa rentabilité sous-jacente. La solide génération de cash-flow rétablie nous donne les moyens de concrétiser nos ambitions sur nos nouveaux marchés. »

Calendrier de communication financière 2026

Assemblée générale : mercredi 24 juin 2026, 14h30,

Résultats S1 2026 : jeudi 30 juillet 2026 (avant bourse).

Contacts

Relations Investisseurs et Analystes

Bertrand Soleil / Double Digit

bertrand.soleil@double-digit.com

+33 6 23 31 06 53 Relations Presse

Isabelle DRAY / seitosei-Actifin

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

+33 6 63 93 08 15

À propos de Netgem

Netgem est un fournisseur de technologies et de services pour l'industrie du divertissement vidéo. L'activité de Netgem s'articule autour de deux plateformes produits : en amont, les services aux éditeurs de contenus de divertissement regroupés sous la marque ECLAIR, et en aval, la gestion des services de Streaming, proposant contenus et technologies aux opérateurs télécoms sous la marque PLEIO. L'objectif commun est d'aider nos clients à fournir des offres de divertissement accessibles à tous, comme le traduit la signature du Groupe “everyone's entertained” .

Les actions de NETGEM, cotées sur Euronext Growth (code mnémonique : ALNTG , ISIN : FR0004154060 , Reuters : ETGM.PA , Bloomberg : ALNTG FP ) sont éligibles au PEA PME .

@netgem

#netgem

ANNEXES FINANCIÈRES

Tableau des flux de trésorerie

DONNÉES IFRS

en millions d'euros 2025 2024 Cash Flow lié à l'activité (A) (*) 2,6 7,0 Dont :

Capacité d'autofinancement avant versement de l'impôt 5,6 7,8 Impôt versé (0,1) (0,2) Diminution (augmentation) du BFR (2,9) (0,6) Cash Flow lié aux investissements (B) (1,7) (4,7) Cash Flow opérationnel (A+B) (*) 0,9 2,4 Cash Flow lié aux financements (C) (*) (2,1) (2,0) Dont :

Dividendes (1,7) (1,7) Achat net d'actions propres - - Emissions/Remboursements d'emprunts et de dettes financières (0,4) (0,3) Augmentation de capital - - Variation nette de trésorerie (A+B+C) (1,2) 0,4

(*) hors retraitement IFRS 16.

Capitaux propres, endettement et analyse de la trésorerie nette

DONNÉES IFRS

en millions d'euros 2025 2024 Capitaux propres et endettement Capitaux propres, part du Groupe 24,7 25,0 Passifs financiers courants et non courants 0,2 0,5 Analyse de la trésorerie nette A - Liquidités 5,9 7,0 B - Passifs financiers courants 0,2 0,3 C - Trésorerie nette courante (A)-(B) 5,6 6,8 D - Passifs financiers non courants 0,0 0,2 E - Trésorerie nette (C)-(D) avant impact IFRS 16 5,6 6,5 F - Impact norme IFRS 16 1,6 0,5 G - Trésorerie nette (E)-(F) 4,1 6,0

[1] Sur la base du cours moyen 3 mois au 25 mars 2026, soit 0,74 € (source : Euronext)

[2] Les procédures d'audit des comptes annuels 2025 ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes relatif à leur certification est en cours d'émission.