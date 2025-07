Netgem: renforcement du service TV FAST Lane information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 16:23









(Zonebourse.com) - Netgem annonce des avancées significatives concernant son service Netgem TV FAST Lane, une évolution venant élargir son offre qui compte 250 chaînes FAST au Royaume-Uni, en France, en Suisse et à Gibraltar.



'Netgem FAST Lane a accéléré la croissance de son contenu en intégrant des dizaines de nouvelles chaînes de haute qualité afin de fidéliser les téléspectateurs et de permettre à ses partenaires d'élargir leur audience', indique la société.



Parmi les nouveaux partenaires de Netgem FAST Lane figurent Zee Entertainment (Zee One, &TV), Global Fan Network (GFN) (GFN Soccer) et la suite de chaînes VOD365 - Ketchup, YAAAS!, Cool Summer, GIGS et Def Jam.



'Cette stratégie d'expansion diversifiée de contenus positionne Netgem FAST Lane comme une solution de premier plan pour les opérateurs télécoms à la recherche de chaînes FAST compétitives et rentables', affirme-t-elle.





Valeurs associées NETGEM 0,9860 EUR Euronext Paris +1,02%