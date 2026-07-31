Netgem : Pleio devient moteur de la croissance

Publication des résultats du premier semestre 2026

Le chiffre d'affaires atteint 16,7 M€, en hausse de +8% sur un an et en progression séquentielle par rapport au second semestre 2025 (16,3 M€). Les revenus récurrents avancent de +4% à 12,6 M€, soit 76% du total, les non récurrents de +24% à 4,1 M€. La marge brute s'établit à 11,1 M€, soit 66% du chiffre d'affaires contre 71% au S1 2025. Les charges opérationnelles reculent de -2% à 8,3 M€. L'EBITDA ressort à 2,8 M€ (+10%), soit 17% du chiffre d'affaires, le résultat opérationnel courant à 1,3 M€ (x3,8) et le résultat net à 1,0 M€ (x2,3). La trésorerie nette atteint 5,9 M€ avant impact IFRS 16.

Perspectives

Nous relevons notre chiffre d’affaires 2026e de 32,7 à 33,8 M€, afin d’intégrer la mise en service de Vialis en mars ainsi que la montée en puissance attendue des contrats britanniques au second semestre. Parallèlement, nous portons nos dotations de 1,4 à 2,4 M€, les box livrées au Royaume ‑ Uni faisant l ’ objet d ’ une d é pr é ciation acc é l é r é e, dans un contexte de hausse des prix des composants hardware. L'ajustement est comptable, il ne concerne pas la trajectoire d'EBITDA ni le profil de risque.

Le bilan conserve un profil robuste, avec 6,0 M€ de trésorerie brute au 30 juin, avant le versement du dividende de 1,7 M€, pour 0,1 M€ de passifs financiers seulement et 24,2 M€ de capitaux propres. Dans ce cadre, le titre se traite 3,8x notre EBITDA 2026e, soit un niveau qui demeure significativement inférieur au peer group à 10,4x, alors même que la visibilité sur les relais de croissance s’améliore.

Le modèle porte en outre des optionalités peu valorisées, dont le cloud gaming à l’international. Le partenariat avec JIO en Inde constitue un relais distinct, ouvrant une exposition à des marchés où la pénétration des consoles reste faible et où la distribution passe davantage par les opérateurs. Cette verticale, encore marginale dans les chiffres, pourrait élargir le périmètre adressable et renforcer le profil de croissance à moyen terme.