NETGEM : Organisation d'une visioconférence destinée aux actionnaires individuels

Paris, le 27 mai 2024,

Netgem (ALNTG) annonce l'organisation d'une visioconférence à destination des actionnaires individuels qui se tiendra à la suite de son assemblée générale annuelle :

Jeudi 30 mai 2024 à 18h00

A cette occasion, Mathias Hautefort, Directeur Général , et Sandrine Alexandre, Directrice Générale Déléguée Finance , présenteront les résultats annuels de Netgem et sa stratégie de développement.

Pour participer, veuillez vous inscrire avant le jeudi 30 mai 2024 en cliquant ici . Les informations de connexion vous seront fournies avant l'événement.

Lien vers le webinaire :

https://app.livestorm.co/euroland-corporate/visioconference-netgem-actionnaires-particuliers?s=eefc936b-5f2e-404c-8d0f-2c06b641008a

Calendrier de communication financière

Assemblée générale jeudi 30 mai 2024, 14h30

Résultats S1 2024 mercredi 31 juillet 2024

Point T3 2024 vendredi 18 octobre 2024

Les communiqués sont diffusés avant bourse.

Contacts

Relations Investisseurs et Analystes

Bertrand Soleil

bertrand.soleil@double-digit.com

+33 (0)6.23.31.06.53 Relations Presse

Patricia Ouaki

patricia.ouaki@forcemedia.fr

+33 (0)1.44.40.24.01

A propos de Netgem

Netgem accompagne le secteur audiovisuel dans sa transformation digitale et s'affirme comme un partenaire incontournable des opérateurs télécoms et des groupes médias pour développer de nouvelles solutions de divertissement immersives. Netgem est l'éditeur du service de divertissement digital netgem.tv , distribué, à travers un réseau d'opérateurs télécoms fixe et mobile en Europe, sous la marque de l'opérateur (modèle B2B2C) à plus de 670.000 foyers abonnés.

Netgem est cotée sur Euronext Growth.

(ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg: ALNTG FP)