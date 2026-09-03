NETGEM : NETGEM : La plateforme PLEIO de Netgem sélectionnée par VodafoneThree pour son service de télévision et de divertissement Vodafone

Communiqué de presse

Information réglementée

La plateforme PLEIO de Netgem sélectionnée par VodafoneThree pour son service de télévision et de divertissement Vodafone

Télévision en direct avec Freely, contenus en streaming, plus de 150 chaînes en direct supplémentaires, une boutique de vidéo à la demande et le cloud gaming réunis dans un produit unifié — le tout conçu, fourni et exploité par Netgem dans le cadre d'un accord pluriannuel.

Paris et Londres, le 3 septembre 2026, avant l'ouverture du marché — Netgem (Euronext Growth Paris – ALNTG), leader européen du « Content-as-a-Service », annonce aujourd'hui que sa plateforme PLEIO a été sélectionnée pour fournir le nouveau service de télévision et de divertissement sous la marque Vodafone au Royaume-Uni. Netgem a également été retenu pour développer, exploiter le service, et fournir les contenus.

Une plateforme de divertissement complète : télévision en direct avec Freely, applications de streaming et cloud gaming

Ce service réunit la télévision en direct, la vidéo à la demande (VOD), le streaming, les jeux vidéo, la musique et bien plus encore. Les programmes en direct et à la demande des chaînes nationales (BBC, iTV, Channel 4 & 5 notamment) sont intégrés via Freely. Sont également accessibles les services de streaming premium, plus de 150 chaînes supplémentaires sur les thématiques du divertissement, du cinéma, de l'actualité, du sport, de la musique et de la jeunesse, un service de vidéo à la demande premium (proposant films récents et séries à l'achat ou à la location) ainsi qu'un catalogue de cloud gaming comptant plus de 300 titres jouables en streaming directement sur le téléviseur, sans console. Tous les contenus sont indexés dans un catalogue unique ; une seule recherche permet donc d'explorer l'ensemble du contenu, tandis que le moteur de recommandation basé sur l'IA de Netgem puise ses suggestions dans la totalité de la plateforme plutôt que dans une seule application à la fois.

La plateforme est disponible sur Android TV, et une application mobile compagnon pour iOS et Android, qui transforme le smartphone en télécommande ou en manette de jeu. Cette application centralise également les programmes gratuits et les applications de divertissement, tout en synchronisant les recommandations personnalisées, les favoris et la progression de jeu entre les différents appareils.

Le service* est accessible aux nouveaux clients comme aux clients actuels souscrivant une offre Internet fixe ou mobile chez Vodafone. Vodafone s'appuie sur le plus grand réseau mobile du Royaume-Uni** et est également le principal fournisseur de fibre optique (FTTH) du pays***.

Rob Winterschladen, directeur grand public chez VodafoneThree, a déclaré : « Notre service Vodafone TV réunit tous les divertissements que les familles adorent au sein d'une expérience unique et simple : la télévision en direct avec Freely, les principales applications de streaming, plus de 150 chaînes supplémentaires et plus de 300 titres de cloud gaming, le tout accessible via un boîtier compact compatible 4K et Dolby. Grâce à notre partenariat avec Netgem et sa plateforme PLEIO, nous sommes en mesure de proposer cette offre complète et centralisée, offrant ainsi à nos clients un moyen plus intelligent, plus rapide et plus intuitif de découvrir et de profiter de contenus de qualité, aussi bien sur mobile que sur le haut débit. »

Un partenaire unique pour la technologie, les contenus et les opérations

Mathias Hautefort, PDG du groupe Netgem, a déclaré : « À compter d'aujourd'hui, le service de télévision de l'un des plus grands opérateurs européens fonctionne au Royaume-Uni sur la plateforme PLEIO de Netgem et est opéré par nos équipes. C'est le modèle — fondé sur l'approche "WATCH / STREAM / PLAY" — autour duquel nous avons bâti l'entreprise, et il fait ses preuves à l'échelle d'un opérateur de premier plan, en Europe comme ailleurs. Le fait de réunir la plateforme, les contenus et l'exploitation chez un partenaire unique permet de lancer un service de cette envergure sous la forme d'une offre cohérente ; cela confère également à Netgem la responsabilité du service dans sa globalité, plutôt que celle d'un simple composant. Je tiens à remercier la direction de Vodafone pour la confiance témoignée envers la solution de Netgem et envers nos équipes. »

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*Le service de divertissement de Vodafone est proposé aux clients éligibles souscrivant un forfait mobile ou haut débit Vodafone éligible d'une durée de 24 mois. Les contenus et applications de tiers sont soumis à disponibilité et à des conditions distinctes. Des conditions s'appliquent.

** Le plus vaste réseau : ce terme repose sur le nombre total cumulé d'antennes-relais mobiles accessibles à notre clientèle par rapport à celles de nos concurrents. « Le réseau national » (The Nation's Network) désigne la plus vaste infrastructure de réseau mobile créée par VodafoneThree Holdings Ltd suite à la fusion de Vodafone et de Hutchison 3G UK. VodafoneThree s'est engagé à investir 11 milliards de livres sterling pour bâtir une infrastructure numérique nationale de classe mondiale d'ici 2034.

*** Vodafone est le principal fournisseur de haut débit « full fibre » (fibre de bout en bout) au Royaume-Uni, desservant 25,95 millions de foyers et de locaux. Les données relatives à Vodafone proviennent des informations du réseau Vodafone. Les données comparatives sont vérifiées de manière indépendante par thinkbroadband.com ; les résultats reposent sur la disponibilité des réseaux CityFibre, Openreach, OFNL, Virgin Media et Community Fibre à la date d'août 2026.

Contacts

Relation Investisseurs et Analystes

Bertrand Soleil / Double Digit

bertrand.soleil@double-digit.com

+33 (0)6 23 31 06 53 Relation Presse Netgem

Isabelle Dray / seitosei-Actifin

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

+33 (0)6 63 93 08 15

A propos de Netgem

Netgem est une société technologique européenne spécialisée dans les plateformes de distribution de contenus numériques. Elle développe PLEIO, plateforme de streaming clé en main pour les opérateurs télécoms (live TV, VOD, cloud gaming, Agrégation et recommandation basées sur l'IA), ainsi qu'ECLAIR, suite de services aux studios et ayants-droit — préservation, valorisation, localisation par IA. Netgem sert plus de 30 opérateurs télécoms et plus de 300 studios et diffuseurs. La société est cotée sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0004154060 – mnémonique : ALNTG) et éligible au PEA-PME.