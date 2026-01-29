NETGEM : Netgem : Chiffre d'affaires et marge brute 2025.

Communiqué de Presse

Chiffre d'affaires et marge brute 2025

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL : 31,7 M€ (-6%)

Croissance des revenus récurrents (+3%)

Croissance séquentielle semestrielle du chiffre d'affaires (+6%) et de la marge brute (+7%)

Paris, le 29 janvier 2026,

Netgem (Euronext Growth : ALNTG) annonce un chiffre d'affaires consolidé 2025 de 31,7 M€ (2024 : 33,8 M€) et une marge brute de 22,8 M€ (2024 : 23,6M€).

Les revenus récurrents ont crû de +3%, conformément aux objectifs annoncés en octobre 2025 et représentent désormais près de 77 % du chiffre d'affaires total.

Le chiffre d'affaires du second semestre 2025 a crû de +6% par rapport au premier semestre.

Chiffres 2025 (IFRS, non audités)

(en millions d'euros) S1 25 S2 25 2025 2024 % Évolution Chiffre d'affaires 15,4 16,3 31,7 33,8 -6% dont revenus récurrents 12,1 12,2 24,3 23,6 +3% dont revenus non récurrents 3,3 4,1 7,4 10,2 -26% Marge brute 11,0 11,8 22,8 23,6 -3%

Faits marquants 2025 & perspectives 2026

Streaming (PLEIO) : Netgem a investi sur les nouveaux usages tels que le Cloud Gaming ou les « Fast channels » (chaînes gratuites financées par la publicité).

Cela lui a permis de signer de nouveaux partenaires opérateurs, notamment grâce à la nouvelle approche "WATCH / STREAM / PLAY" avec un niveau de prix optimisé pour répondre aux attentes des consommateurs, et l'intégration de la TV, de services de streaming et du Cloud Gaming.

La réussite du lancement fin 2025 de Netgem Pleio au Royaume Uni, en B2C et auprès des opérateurs Altnets [1] (BRSK, Connect Fibre, Voneus, WightFibre à ce jour), a confirmé le potentiel de cette solution. Son déploiement devrait s'accélérer en 2026, via les distributeurs actuels du services et auprès de nouveaux opérateurs attendus au premier semestre.

La France devrait également connaître une dynamique positive en 2026, avec en particulier le lancement de la solution PLEIO chez l'opérateur Vialis. Le marché indien, avec l'opérateur Jio, a été en croissance au 2ème semestre, avec des perspectives favorables pour 2026.

Media Services (ECLAIR) : Netgem a été proactif en matière d'innovation dans le servicing basé sur l'IA à destination des éditeurs, leur offrant de nouveaux débouchés et des solutions optimisées.

L'activité a renoué avec la croissance au second semestre 2025, portée par les premiers revenus significatifs de la solution de sous-titrage par IA générative, TheSubtil.ai, et le renouvellement de contrats majeurs de préservation d'œuvres. Cette dynamique devrait se poursuivre en 2026 avec le lancement de nouvelles offres de services basées sur l'IA.

Solidité financière

La trésorerie brute du Groupe s'établit à 5,9 M€ au 31 décembre 2025.

Fort de cette assise financière, de la montée en puissance des relais de croissance, et d'un modèle d'affaires désormais très majoritairement récurrent, Netgem aborde 2026 avec confiance.

Mathias Hautefort, Directeur Général du groupe Netgem, a déclaré : « En 2025, nous avons concentré nos efforts sur le renouvellement de notre gamme de produits pour répondre aux évolutions rapides des modes de consommation des contenus numériques. Netgem est ainsi positionné comme le partenaire de confiance en Europe des éditeurs et des opérateurs télécoms pour la valorisation des œuvres. Cette stratégie valorise notre transformation en une plateforme de services des contenus numériques, capable de financer nos innovations tout en assurant un retour régulier à nos actionnaires.»

Calendrier de communication financière 2026

Résultats 2025 : jeudi 26 mars 2026

Point T1 2026 : jeudi 28 mai 2026

Assemblée générale : jeudi 28 mai 2026, 14h30

Résultats S1 2026 : jeudi 30 juillet 2026

Point T3 2026 : jeudi 15 octobre 2026

Les communiqués sont diffusés avant bourse .

Contacts

Relations Investisseurs et Analystes

Bertrand Soleil / Double Digit

bertrand.soleil@double-digit.com

+33 6 23 31 06 53 Relations Presse

Isabelle DRAY / seitosei-Actifin

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

+33 6 63 93 08 15

À propos de Netgem

Netgem est un fournisseur de technologies et de services pour l'industrie du divertissement vidéo. L'activité de Netgem s'articule autour de deux plateformes produits : en amont, les services aux éditeurs de contenus de divertissement regroupés sous la marque ECLAIR, et en aval, la gestion des services de Streaming, proposant contenus et technologies aux opérateurs télécoms sous la marque PLEIO. L'objectif commun est d'aider nos clients à fournir des offres de divertissement accessibles à tous, comme le traduit la signature du groupe “everyone's entertained” .

Les actions de NETGEM sont cotées sur Euronext Growth (ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg : ALNTG FP).

@netgem

#netgem

[1] Opérateurs indépendants qui ont considérablement étendu leur couverture au Royaume Uni ces dernières années, atteignant 16,4 millions de foyers fin 2024 (source : rapport Independent Networks Cooperative Association - Avril 2025)