Netflix prévoit une tournée mondiale de concerts pour "KPop Demon Hunters", selon une source

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(Mise à jour avec confirmation par une source du projet de tournée mondiale)

Netflix NFLX.O prévoit une tournée mondiale de "KPop Demon Hunters", afin de capitaliser sur son film le plus populaire, a déclaré mercredi une source au fait des discussions.

"KPop Demon Hunters" a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation dimanche, couronnant ainsi un parcours record après être devenu le film le plus regardé de l'histoire de Netflix lors de son lancement en 2025. La chanson du film, "Golden", a remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale.

Netflix est en train de négocier avec des promoteurs de concerts pour organiser un spectacle en direct avec des interprétations des chansons du film, a déclaré la source.

Bloomberg News a rapporté pour la première fois ces négociations mercredi.

Les parties ont discuté d'une tournée qui visiterait des dizaines de grandes villes, avec des spectacles dans des arènes d'une capacité de 10 000 à 20 000 personnes, selon le rapport de Bloomberg. L'objectif est de se produire dans le monde entier l'année prochaine, avant la sortie de la suite du film d'animation.

Netflix n'a pas encore choisi de promoteur, mais s'est déjà vu offrir des dizaines de millions de dollars en garanties initiales, selon le rapport. Une porte-parole de Netflix s'est refusée à tout commentaire.

Animé par Sony Pictures Animation, le film musical original suit le trio de filles K-pop Huntrix — Rumi, Mira et Zoey — alors qu'elles concilient leur superstar avec leur vie secrète de chasseuses de démons. Les chanteuses EJAE, Audrey Nuna et Rei Ami ont propulsé l'hymne du film, "Golden", à la première place du Billboard Hot 100.