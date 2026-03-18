Municipales: un deuxième tour aura lieu dans près de 1.600 communes sur 35.000

Municipales: un deuxième tour aura lieu dans près de 1.600 communes sur 35.000 ( AFP / Fred TANNEAU )

Un deuxième tour des élections municipales aura lieu dans 1.580 communes ou secteurs, selon les données des candidatures publiées mercredi par le ministère de l'Intérieur, dont 17 où s'affronteront cinq listes.

Les électeurs de seulement 4,5% des quelque 35.000 communes françaises sont ainsi appelés aux urnes pour la deuxième fois dimanche, après le premier tour le 15 mars.

Aucun deuxième tour n'aura ainsi lieu en Mayenne, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, tandis que dans les Deux-Sèvres, Melle sera la seule commune à voter dimanche.

Dès le premier tour, il n'y avait qu'une seule liste dans plus de deux tiers des communes du pays.

Dimanche, les électeurs auront le plus grand choix, entre cinq listes, dans 17 communes.

C'est le cas à Saint-Jean de Védas, dans l'Hérault, après des fusions, alors que sept listes s'y étaient qualifiés.

Il y aura par ailleurs 171 quadrangulaires et 821 triangulaires.

Dans les 68 communes sans candidat au premier tour, aucune candidature n'a été enregistrée pour le deuxième tour, contrairement à 2020, quand des candidats s'étaient déclarés pour le deuxième tour dans plusieurs communes sans candidature au premier.

Le décompte inclut les communes, les secteurs à Paris, Lyon et Marseille, ainsi que les communes associées en Polynésie française.