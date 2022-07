NETGEM : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2022

Paris, le 11 juillet 2022,

Au titre du contrat de liquidité confié par NETGEM SA (Euronext Growth : ALNTG) à ODDO BHF, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié à la date du 30 juin 2022 :

201.531 titres NETGEM SA ;

67 560,60 € en espèces.

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

188.241 titres NETGEM SA ;

63.410,33 € en espèces.

Sur la période du 1 er semestre 2022, les transactions effectuées ont représenté :

Achats 238.328 titres 329.747 € 537 transactions Ventes 149.492 titres 210.742 € 342 transactions

A propos de Netgem

Netgem travaille en partenariat avec les acteurs du divertissement et de la communication pour leur apporter les solutions technologiques et les services leur permettant de valoriser leurs actifs contenus, marque et clientèle. Les solutions apportées par Netgem privilégient des offres gérées en bout en bout, rémunérées de manière récurrente de façon à aligner les intérêts de Netgem et de ses clients autour de la satisfaction du client final.

Netgem développe, commercialise et opère la plateforme de divertissements numériques NetgemTV qui permet aux opérateurs de télécommunications et aux éditeurs de contenus numériques de créer ou dynamiser leurs offres de divertissement en mode streaming, accessibles sur tous les écrans, complétées au besoin du Wifi optimisé SuperStream.

Netgem déploie NetgemTV selon un modèle B2B “as-a-Service” , ne nécessitant pas d'investissement en infrastructure et générant des revenus récurrents dans la durée, indexés sur le nombre d'abonnés actifs finaux.

Forte d'une expérience de plus de 25 ans du marché du divertissement numérique, Netgem a acquis la reconnaissance des opérateurs de télécommunication de premier plan, le savoir-faire nécessaire à la conclusion d'accords avec les plus grands détenteurs de contenus et services OTT, et la juste combinaison de compétences technologiques hardware et software pour proposer à ses clients les solutions les plus robustes.

Netgem est cotée sur Euronext Growth.

(ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg: ALNTG FP)

@netgem

#netgem

ANNEXE

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 537 238328 329747,71 € 342 149492 210742,63 € 03/01/2022 4 2700 4454,50 € 3 1300 2184,00 € 04/01/2022 4 1300 2125,50 € 5 ?300 2151,50 € 05/01/2022 2 2700 4428,00 € 0 0 0,00 € 06/01/2022 3 1966 3194,91 € 5 2700 4428,50 € 07/01/2022 6 1862 3057,37 € 1 1300 2151,50 € 10/01/2022 6 2700 4428,00 € 0 0 0,00 € 11/01/2022 6 1198 1946,75 € 2 1200 1962,00 € 12/01/2022 6 2700 4380,50 € 2 1343 2209,45 € 13/01/2022 7 2600 4237,00 € 0 0 0,00 € 14/01/2022 6 1500 2420,50 € 0 0 0,00 € 17/01/2022 15 10000 15760,00 € 1 1 1,62 € 18/01/2022 15 8600 12764,50 € 0 0 0,00 € 19/01/2022 5 4300 6288,50 € 4 1879 2757,13 € 20/01/2022 0 0 0,00 € 4 2900 4205,50 € 21/01/2022 0 0 0,00 € 2 2800 4075,00 € 24/01/2022 11 5710 8211,75 € 5 4300 6407,00 € 25/01/2022 19 18192 25307,99 € 5 1000 1460,00 € 26/01/2022 0 0 0,00 € 15 13600 19461,00 € 27/01/2022 4 4300 6310,00 € 1 1300 1950,00 € 28/01/2022 1 1 1,48 € 9 7001 10550,48 € 31/01/2022 4 2002 2993,00 € 1 1 1,51 € 01/02/2022 0 0 0,00 € 10 4078 6124,67 € 02/02/2022 3 2501 3738,50 € 9 2602 3903,01 € 03/02/2022 7 2686 4008,64 € 0 0 0,00 € 04/02/2022 1 1 1,50 € 3 2701 4052,00 € 07/02/2022 5 3001 4491,50 € 1 49 73,50 € 08/02/2022 3 101 150,50 € 5 2722 4083,00 € 09/02/2022 3 1300 1932,50 € 3 2300 3449,65 € 10/02/2022 0 0 0,00 € 3 1000 1495,00 € 11/02/2022 3 1000 1485,01 € 0 0 0,00 € 14/02/2022 3 4000 5850,00 € 0 0 0,00 € 15/02/2022 0 0 0,00 € 6 2001 2921,44 € 16/02/2022 1 100 147,00 € 7 4000 6000,00 € 17/02/2022 0 0 0,00 € 2 500 750,00 € 18/02/2022 2 5000 7260,00 € 0 0 0,00 € 21/02/2022 0 0 0,00 € 1 1000 1450,00 € 22/02/2022 4 7000 9760,00 € 2 2000 2810,00 € 23/02/2022 0 0 0,00 € 3 1001 1411,41 € 24/02/2022 4 3001 3991,38 € 0 0 0,00 € 25/02/2022 1 1000 1300,00 € 1 1000 1345,00 € 28/02/2022 5 3468 4573,08 € 0 0 0,00 € 01/03/2022 3 555 732,38 € 1 1 1,33 € 02/03/2022 8 3214 4170,63 € 1 1 1,31 € 03/03/2022 5 2425 3088,27 € 1 1 1,31 € 04/03/2022 15 4814 6025,38 € 1 1 1,28 € 07/03/2022 4 2432 2939,49 € 1 1 1,23 € 08/03/2022 1 10 11,55 € 0 0 0,00 € 09/03/2022 4 301 364,23 € 1 1 1,23 € 10/03/2022 1 1 1,24 € 2 2 2,48 € 11/03/2022 1 1 1,20 € 5 2000 2499,95 € 14/03/2022 4 892 1106,08 € 12 4042 5241,18 € 15/03/2022 2 1001 1301,32 € 1 1 1,32 € 16/03/2022 2 101 129,28 € 3 1796 2423,30 € 17/03/2022 1 1 1,36 € 5 501 666,39 € 18/03/2022 1 1 1,33 € 3 1502 1997,66 € 21/03/2022 3 1020 1386,80 € 7 6167 8447,19 € 22/03/2022 5 1001 1361,39 € 1 1 1,39 € 23/03/2022 2 1001 1361,38 € 1 1 1,38 € 24/03/2022 4 1982 2635,91 € 1 1 1,37 € 25/03/2022 6 222 293,04 € 1 1 1,32 € 28/03/2022 2 780 1029,62 € 1 1 1,34 € 29/03/2022 1 1 1,36 € 4 3998 5617,19 € 30/03/2022 5 278 394,77 € 1 1 1,43 € 31/03/2022 3 1001 1421,42 € 1 2000 2900,00 € 01/04/2022 5 1850 2605,00 € 1 1 1,42 € 04/04/2022 2 1001 1461,48 € 6 2001 2961,48 € 05/04/2022 4 877 1271,68 € 8 3001 4426,48 € 06/04/2022 1 1 1,48 € 1 1 1,48 € 07/04/2022 1 1 1,49 € 1 1 1,49 € 08/04/2022 4 1001 1481,50 € 1 1 1,50 € 11/04/2022 1 1 1,50 € 1 1 1,50 € 12/04/2022 8 1490 2140,80 € 3 816 1183,21 € 13/04/2022 3 190 269,83 € 1 1 1,45 € 14/04/2022 10 2222 3135,98 € 1 29 41,62 € 19/04/2022 7 1826 2519,88 € 0 0 0,00 € 20/04/2022 4 1713 2363,19 € 1 1 1,39 € 21/04/2022 7 4720 6448,01 € 1 1 1,38 € 22/04/2022 5 2332 3159,90 € 1 1 1,36 € 25/04/2022 3 548 734,32 € 1 1 1,34 € 26/04/2022 3 924 1238,17 € 2 853 1151,55 € 27/04/2022 7 1119 1498,64 € 1 1 1,34 € 28/04/2022 1 1 1,33 € 1 1 1,33 € 29/04/2022 4 2771 3660,01 € 3 1697 2275,94 € 02/05/2022 2 46 61,18 € 4 3548 4775,43 € 03/05/2022 11 3956 5201,44 € 2 942 1271,68 € 04/05/2022 1 1 1,30 € 2 48 63,34 € 05/05/2022 5 1594 2094,72 € 1 1 1,32 € 06/05/2022 13 8907 11451,63 € 1 1 1,32 € 09/05/2022 5 2060 2586,35 € 1 1 1,28 € 10/05/2022 6 3013 3758,54 € 20 10000 12789,96 € 11/05/2022 5 4818 5988,61 € 2 454 572,04 € 12/05/2022 10 6111 7431,81 € 1 1 1,21 € 13/05/2022 6 2153 2597,10 € 1 1 1,22 € 16/05/2022 2 1501 1816,22 € 9 1001 1231,22 € 17/05/2022 5 2091 2535,12 € 4 2001 2461,22 € 18/05/2022 2 251 307,48 € 6 3001 3706,23 € 19/05/2022 4 649 801,53 € 2 3 3,75 € 20/05/2022 5 1501 1868,75 € 3 84 105,00 € 23/05/2022 1 1 1,25 € 3 1463 1834,22 € 24/05/2022 7 1431 1795,91 € 1 1 1,26 € 25/05/2022 4 390 489,46 € 3 2001 2521,26 € 26/05/2022 4 674 845,88 € 4 3001 3821,26 € 27/05/2022 4 1887 2354,13 € 1 1 1,26 € 30/05/2022 1 1500 1905,00 € 6 6750 8890,00 € 31/05/2022 1 1 1,31 € 5 626 826,31 € 01/06/2022 1 1 1,36 € 9 4089 5591,86 € 02/06/2022 8 3051 4226,15 € 1 1 1,40 € 03/06/2022 3 1595 2184,23 € 8 3001 4171,39 € 06/06/2022 1 1 1,40 € 1 1 1,40 € 07/06/2022 2 102 140,75 € 4 1549 2137,61 € 08/06/2022 6 4232 5758,66 € 1 1 1,38 € 09/06/2022 3 206 280,20 € 2 1553 2166,44 € 10/06/2022 4 2168 2927,97 € 2 988 1353,56 € 13/06/2022 10 2746 3623,57 € 4 485 664,40 € 14/06/2022 9 5801 7501,96 € 2 2 2,67 € 15/06/2022 7 1942 2574,65 € 1 1 1,34 € 16/06/2022 6 1120 1467,21 € 1 1 1,32 € 17/06/2022 1 1 1,31 € 1 1 1,31 € 20/06/2022 5 537 698,11 € 2 350 458,50 € 21/06/2022 3 58 75,41 € 3 1223 1602,51 € 22/06/2022 4 77 100,11 € 1 1 1,31 € 23/06/2022 5 1955 2541,34 € 1 1 1,32 € 24/06/2022 5 597 774,70 € 1 1 1,31 € 27/06/2022 4 132 170,28 € 1 1 1,29 € 28/06/2022 6 4384 5531,32 € 1 1 1,33 € 29/06/2022 4 4589 5675,05 € 1 1 1,25 € 30/06/2022 4 2384 2843,77 € 1 1 1,23 €

