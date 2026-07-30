NETGEM : Activité et résultats du 1er semestre 2026

Communiqué de Presse

Information réglementée

Activité et résultats du 1er semestre 2026

Dynamique de croissance : chiffre d'affaires (+8%), porté par les nouveaux produits du groupe, avec des revenus récurrents en progression de +4%

Amélioration de l'ensemble des indicateurs de résultats : EBITDA en hausse de +10%, résultat opérationnel courant multiplié par plus de trois, résultat opérationnel doublé à 1,0 M€

Situation financière solide : cash flow lié à l'activité de +1,7 M€ sur le semestre ; trésorerie brute de 6,0 M€ au 30 juin 2026, avant versement du dividende début juillet

Paris, le 30 juillet 2026, avant ouverture du marché – Netgem (Euronext Growth - ALNTG), société technologique européenne spécialisée dans les plateformes de distribution de contenus numériques, publie ses comptes semestriels 2026, arrêtés par le Conseil d'administration du 29 juillet 2026.

La croissance du chiffre d'affaires au premier semestre 2026 est le fruit des investissements produits et commerciaux réalisés en 2025, pour la plateforme PLEIO de streaming clé en main à destination des opérateurs télécoms, et pour la suite de services ECLAIR à destination des éditeurs (préservation, valorisation, localisation par IA).

Le semestre a été marqué par la montée en puissance des relais de croissance annoncés : accélération du déploiement de Netgem PLEIO au Royaume-Uni, avec le lancement de nouveaux opérateurs AltNets, mise en service en France de la solution PLEIO chez l'opérateur Vialis, lancement du partenariat avec Bouygues Telecom pour l'opération d'un bouquet de chaînes FAST, et poursuite de la croissance des solutions de Cloud Gaming à l'international.

Les investissements engagés dans les nouveaux usages, s'appuyant sur sa “content factory”, c'est-à-dire la capacité du groupe à proposer les contenus “sur mesure” pour les opérateurs, permettent à PLEIO de se différencier et de proposer des offres compétitives. Le groupe propose désormais des services intégrant un large spectre de contenus, du cloud gaming aux chaînes FAST en passant par l'accès aux chaînes nationales et aux services de streaming internationaux.

Netgem a fait l'acquisition de son partenaire BARY au cours du premier semestre. Le groupe renforce ainsi son offre de localisation assistée par IA, qui vise à permettre aux éditeurs de diversifier leurs sources de revenus.

Éléments financiers du 1er semestre 2026 (non audités)

DONNÉES IFRS en millions d'euros S1 2026 S1 2025 ÉVOLUTIONS (*) Chiffre d'affaires 16,7 15,4 + 8% dont revenus récurrents 12,6 12,1 +4% dont revenus non récurrents 4,1 3,3 +24% Marge brute 11,1 11,0 +1% En % du chiffre d'affaires 66% 71% Charges opérationnelles 8,3 8,5 -2% EBITDA 2,8 2,5 +1 0% Résultat opérationnel courant 1,3 0,4 +280% Autres produits et charges opérationnels (0,3) 0,2 Résultat opérationnel 1,0 0,5 + 100% Résultat financier - - Impôts - (0,1) Résultat net 1,0 0,4 +134%

(*) sur la base des données non arrondies.

Croissance du chiffre d'affaires

Sur la période, le chiffre d'affaires s'établit à 16,7 M€, en progression de +8% par rapport au premier semestre 2025 (15,4 M€). Il s'inscrit également en hausse par rapport au second semestre 2025 (16,3 M€), prolongeant la dynamique séquentielle engagée depuis un an.

Les revenus récurrents progressent de +4% à 12,6 M€ et représentent 76% du chiffre d'affaires total. Les revenus non récurrents s'inscrivent également en hausse de +24% à 4,1 M€ (contre 3,3 M€), traduisant la reprise des déploiements auprès des opérateurs.

La marge brute ressort à 11,1 M€ (contre 11,0 M€). Le taux de marge brute ressort à 66% du chiffre d'affaires (contre 71%), reflétant la diversification des revenus avec une part plus importante dans le mix activité du semestre des revenus intégrant une offre complète (technique & contenu) comme PLEIO. Le groupe attend de ces offres dans la durée un effet positif sur la croissance du chiffre d'affaires, la fidélisation des abonnés et le revenu moyen par abonné.

Progression de l'ensemble des indicateurs de résultats

Les charges opérationnelles s'inscrivent en baisse de -2% à 8,3 M€, traduisant la stricte discipline de gestion du groupe, et des optimisations opérées fin 2025. Elles intègrent sur deux mois l'acquisition de BARY.

Dans ces conditions, l'EBITDA ressort en hausse de +10% à 2,8 M€, soit 17% du chiffre d'affaires, contre 2,5 M€ au premier semestre 2025.

Le résultat opérationnel courant est multiplié par trois, à 1,3 M€ contre 0,4 M€ au premier semestre 2025, bénéficiant également de la baisse des dotations aux amortissements liée aux activités historiques intégrant du hardware.

Les autres produits et charges opérationnels représentent une charge nette de (0,3) M€, correspondant pour l'essentiel à des honoraires non récurrents liés à des analyses stratégiques menées par le groupe au cours du semestre.

Après prise en compte de ces éléments, le résultat opérationnel s'établit à 1,0 M€, en hausse de 100% par rapport au premier semestre 2025 (0,5 M€).

Une situation financière solide

Au 30 juin 2026, la trésorerie brute du groupe s'élève à 6,0 M€ (contre 5,9 M€ au 31 décembre 2025). Elle s'entend avant le versement, intervenu le 10 juillet 2026, du dividende de 1,7 M€ (0,05 € par action) décidé par l'assemblée générale du 29 juin 2026.

Cette évolution reflète un cash flow lié à l'activité de +1,7 M€ sur le semestre dont une capacité d'autofinancement de 2,3 M€.

Les capitaux propres part du groupe s'établissent à 24,2 M€ au 30 juin 2026 (contre 24,7 M€ au 31 décembre 2025), la prise en compte du résultat net du semestre (+1,0 M€) étant plus que compensée par la constatation de la dette au titre du dividende de 1,7 M€ décidé par l'assemblée générale du 29 juin 2026.

Cette situation financière solide permet à Netgem de poursuivre le financement de sa croissance et de sa stratégie d'innovation.

Poursuite de la stratégie de développement au second semestre

Fort des résultats de ce premier semestre, le groupe aborde la seconde partie de l'exercice avec confiance.

Concernant PLEIO, le groupe s'appuie sur ses nouveaux produits et anticipe une poursuite de sa croissance sur ses marchés clés tels que le Royaume-Uni, avec le déploiement de nouveaux opérateurs. Il compte sur sa “content factory” pour proposer, avec ses partenaires éditeurs, des contenus renouvelés, renforcés et adaptés aux différents usages et différentes géographies.

Concernant ECLAIR, le groupe entend donner la priorité, suite à l'intégration des équipes BARY, au déploiement de nouveaux produits à base d'IA. Des premiers “proof-of-concept” commerciaux sont ainsi en place dans le domaine du doublage hybride avec assistance de l'IA auprès de plusieurs éditeurs de référence, clients historiques du groupe en France, ouvrant des ambitions pour 2027 sur un marché d'une taille sensiblement supérieure par rapport à celle du sous-titrage.

Pour Mathias Hautefort, Directeur Général du groupe Netgem : « Les choix d'investissement et de transformation mis en œuvre ces deux dernières années portent leurs fruits : nos zones géographiques clés, France et Royaume-Uni, progressent, nos revenus sont en croissance et nos indicateurs de résultat s'améliorent. Les équipes de Netgem ont fait un travail formidable de recentrage, de développement et de commercialisation des nouveaux produits, et de renforcement de notre “Content Factory”. Nous poursuivrons au second semestre avec discipline l'exécution de notre feuille de route au service de nos clients, opérateurs et éditeurs de contenus, en France comme à l'International. »

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Calendrier de communication financière 2026

Point T3 2026 : jeudi 15 octobre 2026, avant bourse.

Contacts

Relations Investisseurs : Bertrand Soleil / Double Digit – bertrand.soleil@double-digit.com – +33 6 23 31 06 53

Relations Presse : Isabelle Dray / seitosei-Actifin – isabelle.dray@seitosei-actifin.com – +33 6 63 93 08 15

À propos de Netgem

Netgem est une société technologique européenne spécialisée dans les plateformes de distribution de contenus numériques. Elle développe PLEIO, plateforme de streaming clé en main pour les opérateurs télécoms (live TV, VOD, cloud gaming), ainsi qu'ECLAIR, suite de services aux studios et ayants-droit — préservation, valorisation, localisation par IA. Netgem sert plus de 30 opérateurs télécoms et plus de 300 studios et diffuseurs. La société est cotée sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0004154060 – mnémonique : ALNTG) et éligible au PEA-PME.

ANNEXES FINANCIÈRES

Flux de trésorerie du 1er semestre 2026 (non audité)

DONNÉES IFRS – en millions d'euros 2026 S1 2025 S1 Cash-Flow lié à l'activité (A) (*) 1,7 1,0 Dont : Capacité d'autofinancement avant versement de l'impôt 2,3 2,4 Impôt versé - - Diminution (augmentation) du BFR (0,6) (1,4) Cash Flow lié aux investissements (B) (1,5) (1,0) Cash Flow opérationnel (A+B) (*) 0,2 (0,1) Cash Flow lié aux financements (C) (*) (0,1) (1,8) Dont : Dividendes - (1,7) Augmentation de capital - - Emissions / Remboursements d'emprunts et de dettes financières (0,1) (0,1) Activités abandonnées & variation devises (D) - - Variation nette de trésorerie (A+B+C+D) 0,1 (1,9)

(*) hors impact IFRS 16

Capitaux propres et endettement, trésorerie nette (non audités)

DONNÉES IFRS – en millions d'euros 30 juin 2026 31 déc. 2025 Capitaux propres et endettement Capitaux propres, part du groupe 24,2 24,7 Passifs financiers courants et non courants 0,1 0,2 Analyse de la trésorerie nette A - Liquidités 6,0 5,9 B - Passifs financiers courants 0,1 0,2 C - Trésorerie nette courante (A)-(B) 5,9 5,6 D - Passifs financiers non courants - - E - Trésorerie nette (C)-(D) avant impact IFRS 16 5,9 5,6 F - Impact norme IFRS 16 1,3 1,6 G - Trésorerie nette (E)-(F) 4,6 4,1

La trésorerie nette au 30 juin 2026 s'entend avant le versement, intervenu le 10 juillet 2026, du dividende de 1,7 M€ comptabilisé en autres passifs courants à la clôture.