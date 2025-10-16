NETGEM : Activité du 3ème trimestre 2025 - Netgem poursuit le déploiement de ses relais de croissance et confirme son objectif 2025 d'amélioration des revenus récurrents et du résultat opérationnel

Communiqué de presse

Activité du 3ème trimestre 2025

Netgem poursuit le déploiement de ses relais de croissance et confirme son objectif 2025 d'amélioration des revenus récurrents et du résultat opérationnel

Paris, le 16 octobre 2025 – Netgem (Euronext Growth - ALNTG), acteur engagé de l'Entertainment Technology au service des éditeurs et des distributeurs de contenus vidéo, fait le point sur l'activité du troisième trimestre.

Netgem continue de performer sur ses marchés historiques avec un lancement fin 2025 de son nouveau produit Freely sur le marché britannique, et la signature d'un accord avec l'opérateur Vialis sur le marché français. Les nouveaux relais de croissance – notamment dans les domaines du Cloud Gaming, Chaînes FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) et services aux médias enrichis par l'IA – poursuivent leur montée en puissance.

Le groupe attend un second semestre en amélioration par rapport au premier semestre, et confirme son objectif de croissance des revenus récurrents et du résultat opérationnel sur l'ensemble de l'exercice 2025.

L'ambition du groupe Netgem est d'aider ses clients, opérateurs télécoms et éditeurs, à répondre stratégiquement à la concurrence des offres OTT, en redonnant de la valeur à leurs services.

Netgem a investi dans ce but sur les nouveaux usages tels que le Cloud Gaming ou les « Fast channels », déclinant cette stratégie tant sur ses marchés historiques, que sur de nouvelles zones géographiques :

Lancement d'une nouvelle offre Freely au Royaume-Uni

Pleio by Netgem, service de divertissement tout-en-un dédié au marché retail et commercialisé auprès des fournisseurs d'accès à Internet (FAI), sera lancé au cours du 4e trimestre. L'offre Netgem intègre la plateforme Freely complétée par plus de 150 chaînes FAST et, pour la première fois au Royaume-Uni, d'un service de Cloud Gaming.

Signature d'un accord avec l'opérateur Vialis en France

Netgem annonce avoir conclu un accord stratégique avec Vialis, opérateur d'accès Internet alternatif fortement implanté en région Alsace, présent également dans les secteurs de l'énergie, de l'éclairage urbain et de la signalisation.

Le partenariat signé entre les 2 groupes prévoit la reprise par Netgem de la gestion de bout en bout du service TV de Vialis, incluant la gestion des droits avec les fournisseurs de contenu, l'opération et l'innovation de la plateforme TV, y compris FAST Channels et Cloud Gaming. Ce partenariat prendra effet dès le début de l'exercice 2026.

Agrégation de nouveaux contenus dans le Cloud Gaming et les chaînes FAST

Au cours du 3 e trimestre, Netgem a poursuivi ses investissements dans le Cloud Gaming et les chaînes FAST et conclu des accords avec plusieurs partenaires tel que l'éditeur de jeux vidéo 2K Games .

S'appuyant sur la reprise des actifs de Gamestream en octobre 2024, Netgem est désormais opérateur à part entière de son offre de Cloud Gaming. Cette évolution stratégique porte ses fruits, avec des avancées au troisième trimestre, en particulier en Asie .

Innovation dans les services aux médias enrichis par l'IA

Netgem a lancé au premier semestre, « TheSubtil.ai » , service s'appuyant sur l'IA , lancé en partenariat avec la société BARY, qui a déjà enregistré des commandes de la part de nombreux studios français, avec des revenus attendus conformes aux attentes en 2025.

L'ensemble de l'activité de service aux médias - sous marque ECLAIR - est attendue en croissance en 2025, soutenue par ses innovations, et des accords pluriannuels comme celui signé avec Pathé en juin 2025 pour la préservation de ses œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Pour Mathias Hautefort, Directeur Général de Netgem : “Nos développements récents au Royaume-Uni et en France illustrent la capacité du groupe Netgem de proposer aux opérateurs télécoms une offre intégrant technologie et contenu, visant à répondre à leurs enjeux actuels de défense de leur base 3P. La montée en puissance progressive de ces nouvelles offres constitue le fondement de la nouvelle dynamique que nous anticipons à compter de 2026. “

Calendrier de communication financière 2026

Chiffre d'affaires 2025 jeudi 29 janvier 2026 (*)

Résultats 2025 jeudi 26 mars 2026 (*)

(*) avant bourse.

