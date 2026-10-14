Netflix supprime environ 6 % de ses effectifs dans le cadre de la plus importante vague de licenciements depuis 2022

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(Modification des sources, ajout d'un commentaire d'analyste, de détails et d'un graphique)

par Prathik Jayaprakash et Anzar Mehraj

Netflix NFLX.O procède à un plan social touchant 6 % de ses effectifs, soit environ 1.000 salariés, dans le cadre de sa plus importante vague de licenciements depuis 2022, selon une note interne consultée par Reuters, alors que le pionnier du streaming est confronté à une concurrence acharnée pour attirer les spectateurs de la part de ses rivaux traditionnels et de YouTube.

La majeure partie des suppressions d’emplois concernerait les équipes chargées des produits, de la technologie, des affaires juridiques et des ressources humaines de Netflix, comme l’indique l’e-mail envoyé mercredi aux employés par les co-directeurs généraux Greg Peters et Ted Sarandos.

« Notre mission — divertir le monde entier — est ambitieuse, et pour la mener à bien, nous devons faire preuve de rigueur dans la manière dont nous hiérarchisons nos priorités en matière de personnel et de ressources », ont-ils déclaré dans cette note.

« Notre activité est solide et en pleine croissance, et nous sommes toujours en bonne voie pour atteindre nos prévisions pour l’ensemble de l’année. »

L'action Netflix, en baisse d'environ 25% depuis le débutde l'année, a progressé de 0,7% mercredi. L'entreprise comptait environ 16.000 employés à la fin de l'année dernière.

Cette année, le géant du streaming a dû faire face à des doutes quant à sa capacité à maintenir la croissance qui a bouleversé le secteur américain des médias en mettant la pression sur les opérateurs de télévision par câble.

L’engagement, c’est-à-dire le temps que les utilisateurs passent sur Netflix, est devenu une préoccupation majeure pour les investisseurs, alors que des plateformes telles que YouTube et TikTok attirent les spectateurs grâce à des contenus gratuits générés par les utilisateurs, ce qui leur confère un avantage en termes de coûts par rapport à Netflix.

L'échec de la tentative d'acquisition des actifs de streaming et des studios de Warner Bros Discovery en début d'année a renforcé les doutes quant à la stratégie de Netflix. Paramount a finalisé son acquisition de Warner Bros pour 110 milliards de dollars au début du mois afin de former Skydance SKYD.N .

« Ils n’ont pas réussi à trouver une autre source de revenus majeure », a déclaré Ross Benes, analyste senior chez eMarketer, ajoutant que l’entreprise reste tributaire d’un modèle d’abonnement qui pourrait approcher de son plafond.

« À terme, comme ils ont en quelque sorte atteint un plafond avec ce modèle, ils auront besoin d’une autre source de revenus pour se diversifier, et c’est là que les choses se compliquent. »

Netflix tente de se développer au-delà de son activité d’abonnement en investissant dans une offre publicitaire, des programmes en direct et les jeux vidéo.

Sa dernière vague importante de licenciements remonte à 2022, lorsqu’elle a supprimé environ 450 postes en deux vagues après avoir perdu des abonnés pour la première fois depuis plus d’une décennie.

C'est le Wall Street Journal qui a été le premier à faire état de la note de service diffusée mercredi.