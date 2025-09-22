Netflix signe un accord de co-marketing avec AB InBev pour promouvoir les séries télévisées et la bière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Netflix NFLX.O et Anheuser-Busch InBev ABI.BR ont signé un accord de co-marketing mondial pour promouvoir les titres les plus regardés de la plateforme de streaming et les bières du brasseur, ont annoncé les deux sociétés lundi.

Le partenariat comprendra des campagnes liées aux émissions de Netflix telles que le drame britannique "The Gentlemen" et la série sud-coréenne "Culinary Class Wars", ainsi que des emballages en édition limitée et des promotions numériques.

Les entreprises n'ont pas divulgué les détails financiers du partenariat.

AB InBev, qui fabrique les bières Budweiser, Stella Artois et Corona , fera de la publicité dans les émissions en direct de Netflix, telles que la retransmission du jour de Noël de la NFL, et collaborera à des événements de premier plan, notamment la Coupe du monde de football féminin de 2027.

La montée en puissance de Netflix dans le domaine des sports en direct a donné à la plateforme de nouvelles opportunités d'attirer des sponsors et de la publicité de la part de marques mondiales à la recherche d'un large public

Cet accord intervient alors que l'activité publicitaire de Netflix touche désormais plus de 94 millions d'utilisateurs dans le monde, environ deux ans après son lancement. Bien qu'il en soit encore à ses débuts, le volet publicitaire est de plus en plus considéré comme un moteur de croissance potentiel pour la plateforme de diffusion en continu.

"Le streaming est une expérience sociale et partagée - c'est une occasion où la bière et le divertissement se rencontrent", a déclaré Marcel Marcondes, directrice générale du marketing mondial d'AB InBev.