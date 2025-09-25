 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La FDA américaine approuve la thérapie d'Eli Lilly contre le cancer du sein métastatique
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 20:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Eli Lilly LLY.N a déclaré jeudi que la Food and Drug Administration américaine avait approuvé sa thérapie pour le traitement du cancer du sein métastatique chez les patientes dont la maladie a progressé après au moins une ligne de traitement endocrinien.

La thérapie, Inluriyo, a été approuvée sur la base des données d'un essai de stade avancé dans lequel les patientes avaient 38 % de risques en moins de voir leur cancer progresser ou de mourir, par rapport aux patientes recevant un traitement standard, a indiqué le fabricant de médicaments.

Le cancer du sein métastatique, également appelé cancer du sein de stade IV, survient lorsque le cancer s'est propagé au-delà du sein et des ganglions lymphatiques avoisinants vers d'autres parties du corps, le plus souvent les os, les poumons, le foie ou le cerveau.

Inluriyo devrait être disponible aux États-Unis dans les semaines à venir, a indiqué la société.

